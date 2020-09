Итоги 77-го Венецианского кинофестиваля

Фильм "Земля кочевников" (Nomadland) работающей в США китаянки Хлои Чжао получил главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка", об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС.

"Земля кочевников" - это документально-постановочная картина о "новых кочевниках" в США, людях, живущих на дорогах. Лента с самого начала считалась фаворитом конкурса, в котором участвовали 18 фильмов.

Фильм японца Киеси Курасавы "Жена шпиона" (Wife of a Spy) удостоен "Серебряного льва Святого Марка" за лучшую режиссуру. Гран-при жюри (второго "Серебряного льва Святого Марка") получил мексиканец Мишель Франко за ленту "Новый порядок".

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил специальную премии жюри.

Итальянец Пьерфранческо Фавино удостоен Кубка Вольпи как лучший актер за роль в фильме "Наш отец" (Padrenostro) Клаудио Ноче. Итальянский режиссер снял ленту про покушение на своего отца в 1970-х годах, свидетелем которого он был.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила британская актриса Ванесса Кирби. Она сыграла в двух участвовавших в основном конкурсе фильмах - "Мир грядущий" (The World to come) Моны Фастволд и "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman) Корнелы Мундруцо. Ее работа была отмечена во второй картине.

Приза за лучший сценарий удостоена индийская картина "Ученик" (The Disciple). Премией имени Марчелло Мастроянни, которой награждают молодых актеров и актрис, были отмечены молодые исполнители в иранской ленте "Солнечные дети" (Khorshid).

Лучшим дебютным фильмом была признана работа режиссера португальского происхождения Аны Рочи де Соуза "Послушай" (Listen) об эмигрантах. Эта же картина была удостоена специальной премии жюри во втором конкурсе "Горизонты". Главные премии в этом конкурсе получили иранец Ахмад Бахрами (в номинации "Лучший фильм") и филиппинец Лав Диас (номинация "Лучшая режиссура").

Напомним, что впервые в истории отечественного кинематографа фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying) был включен в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля, и боролся за главную награду – "Золотой лев".

Кинолента повествует об истории любви молодого человека по имени Давуд, мечтающим о настоящей семье, и верящим, что именно это привнесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь. С Давудом случается череда неожиданных происшествий...

Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик – Эльшан Аббасов, композитор – Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.

В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.