Ты кто такой, Пашинян? Давай, до свидания! – представлена новая мейхана Интигама Рустамова (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - При содействии Trend Life популярный исполнитель мейханы Интигам Рустамов представил новую композицию "Ты кто такой, Пашинян? Давай, до свидания!". Клип посвящен освободительной миссии армии Азербайджана против армянских агрессоров.
Координатор проекта – Вугар Иманов, оператор – Сеймур Исмайлов, звукорежиссер – Орхан Рза.
В материале использованы видео министерства обороны Азербайджана.
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