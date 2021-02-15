Всемирно известный фотограф искупался в термальном источнике в Кельбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями горячих источников Кельбаджара, сообщает Trend Life. Он пишет, что горячие источники - лекарство от тысячи болезней, они с древних времен были лучшим местом для отдыха миллионов людей.

Фотограф подчеркивает, что в советское время в регионе находились одни из самых популярных санаториев с множеством различных источников горячей воды. Однако вся территория за 28 лет оккупации армянскими войсками была опустошена.

Дегати отмечает, что здесь дух захватывает от красоты гор и природных богатств.

Фотограф также поделился видеороликом, как он купается в термальном источнике.

Отметим, что Кельбаджар является одним из самых благодатных мест Азербайджана, известным природой, полезными ископаемыми, горами и реками, флорой и фауной. Но одно из самых знаменательных мест - целебный минеральный источник Истису, слава которого распространилась далеко за пределы района, он был очень популярный еще в советские годы.

Чудо природы Азербайджана – минеральные воды Истису, которые выходят из глубин земли и считаются лекарством от тысячи заболеваний. Истису - уникальная по своим свойствам "живая вода" источника вылечила и вернула к жизни миллионы людей. Сам источник находится на склонах горных массивов Малого Кавказа на высоте 2 225 метров над уровнем моря. Топоним Истису на азербайджанском означает "горячая вода".

Образовались источники Истису во время сильного землетрясения, в 1138 году, когда в земной коре появились разломы. Вода здесь гипертермальная, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридо-натриевая, углекислогазированная. Всего действует 12 родников воды, оказывающих лечебное воздействие на внутренние и наружные болезни человека. Один из этих источников бьёт фонтаном высотой до 8 метров. Температура воды в Истису приближена к отметке в 58,8°С, в одном литре воды содержится 6,7 г минералов — это фосфор, цинк, никель, литий, йод, бром, медь, магний, мышьяк, железо и другие химические элементы. Каждый год из источников Истису вытекает более 600 миллионов литров воды.

Одноименный лечебно-оздоровительный санаторий был построен в 1928 году вокруг знаменитого источника минеральной воды "Истису" в селе Истису, куда стали приезжать со всего СССР . Ежегодно тысячи людей исцелялись чистым воздухом и лечебными водами этих мест. 8 октября 1960 года Истису получил статус посёлка городского типа, а санаторий приобрел статус всесоюзного значения.

На курортах Истису люди лечились от желудочно-кишечных заболеваний, нарушения обмена веществ и нервной системы, заболеваний органов опоры и движения, гинекологии и урологических заболеваний. Соли, получаемые из вод минеральных источников Истису, использовались при хронических запорах, болезнях печени, жёлчного пузыря, гастрите и др.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)