Стала известна программа V музыкального фестиваля "ЖАРА"

Интересное 27 марта 2021 11:07 (UTC+04:00)
Стала известна программа V музыкального фестиваля "ЖАРА"

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" отметит свой первый юбилей в Москве, на территории комплекса "Лужники", с 23 по 27 июня, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Концепция фестиваля, традиционно проходившего на каспийском побережье в Баку, останется прежней. Зрителей ожидает пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ.

"Ввиду ряда обстоятельств провести фестиваль в Баку в прошлом и нынешнем годах оказалось, к сожалению, невозможно. Чтобы не пропускать еще один год, я принял решение провести "ЖАРУ" в Москве. Фестиваль пройдет с еще большим масштабом, чем в позапрошлом году на берегу Каспия. У нас будут три сцены на открытом воздухе, различные зоны для посетителей, более 200 артистов, яркие номера. Уверен, наш фестиваль в "Лужниках" станет самым ярким музыкальным событием за последние несколько лет!", - сказал организатор фестиваля, народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

Программа "ЖАРЫ" стартует 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждут творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии популярных артистов пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также прозвучат хиты 90-х. 26 июня - творческий вечер Юрия Антонова, который на протяжении многих лет не выступал с сольными концертами. Последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей концертом Поколения Z – самых популярных молодых исполнителей.

Поклонники "ЖАРЫ" со всего мира также смогут оценить масштаб шоу - трансляция всех дней традиционно будет показана в эфире Первого канала России.

В фестивале "ЖАРА -2021" примут участие Юрий Антонов, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Макс Барских, Игорь Николаев, Григорий Лепс, EMIN, Стас Михайлов, Jony, дуэт Artik & Asti, Zivert, Вера Брежнева, Николай Басков, A'Studio, Глюк'Oza, Nyusha, Жасмин, Интарс Бусулис, Лолита, Алсу, Валерия, группа "На-На", Наташа Королева, Митя Фомин и многие другие.

Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и странах СНГ. Фестиваль запоминается яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой атмосферой.

Отметим, что билеты, которые были приобретены ранее, можно обменять на новые даты в Москве, сохранить на следующий фестиваль в Баку или оформить возврат по телефонам: +994776000060, +994503002862

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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