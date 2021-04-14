Представлена новая версия конкурсной песни Самиры Эфенди на «Евровидении-2021» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участница «Евровидения-2021» от Азербайджана Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) представила новую версию конкурсной песни Mata Hari, сообщает Trend Life. Также презентован видеоклип на новый формат композиции.

В новой версии Mata Hari звучит в медленном лирическом формате (баллада).

Напомним, что Mata Hari написана и спродюсирована голландским трио: Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

В композиции звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца «Яллы». Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: «Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən».

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс «Евровидение-2020», запланированный на 12–16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса. Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями. На «Евровидении-2021» Самира Эфенди выступит с песней Mata Hari во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)