Раздвоение личности Рамиля Алиева, или Юмор против пандемии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чувство юмора точно спасет современный мир, и это очень важно, так как по мере того как мы воюем с обстоятельствами, – а время от времени наша жизнь действительно напоминает сражение, особенно в период пандемии коронавируса, – мы должны больше находиться на позитивной волне. Ведь можно погрязнуть в рутине и психологическом дискомфорте, увязнуть в мелочах настолько, что жизнь пролетит мимо, а мы этого и не заметим. Избежать этого помогут юмор и умение смеяться над собой, над ситуацией.

Азербайджанский актер Рамиль Алиев решил скрасить жизнь своих друзей и пользователей соцсетей юмористическим проектом "Раздвоение личности", сообщает Trend Life.

В большинстве из своих сценических номеров он предстаёт сразу в двух образах. Причем, он сам пишет сценарий, снимает на мобильный телефон, монтирует и выставляет в соцсеть.

"Все мои номера взяты из реальной жизни. Юмор, особенно в наши дни, может отвлечь от волнующих вопросов, добавить оптимизма, а также прибавить иммунитета к стрессовой ситуации. Стресс всегда сдавался под напором хорошей шутки. Вот и сейчас смех и улыбки - наши лучшие друзья", - говорит актер.

Рамиль Алиев – выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, актер Театра КВН "Планета "Парни из Баку"", Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, телеведущий. Снимался в фильмах и сериалах, занимался дубляжем.

(Автор: Вугар Иманов)