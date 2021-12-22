В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное 22 декабря 2021 15:56 (UTC+04:00)
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В туристическом центре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра Park Cinema, сообщает Trend Life.

Сеть кинотеатров Park Cinema, которая в этом году отмечает свое 11-летие, расширилась до туристического комплекса «Шахдаг», где сейчас будет функционировать Park Cinema Sahdag. В новом кинотеатре функционируют два зала общей вместимостью более 100 человек. В рамках открытия кинотеатра гостям был показан фильм американского кинорежиссера Джона Уоттса "Человек-паук: нет пути домой".

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. Первый кинотеатр сети открылся в 2010 году. Сегодня кинотеатры расположены в популярных торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall и Flame Towers в Баку.

Наряду с высоким комфортом и качеством звука и изображения во всех кинозалах, Park Cinema является единственным представителем IMAX в Азербайджане, самого большого экрана с уникальным звуком и изображением, обеспечивающим зрителю «эффект погружения».

Большое количество экранов позволяет Park Cinema показывать широкий репертуар фильмов от Голивудских премьер до фильмов независимых студий, турецких фильмов, а также новое азербайджанское кино. Park Cinema на постоянной основе демонстрирует уникальные документальные образовательные фильмы, снятые в формате IMAX, а также премьерные фильмы на английском языке, проводит фестивали зарубежного кино, а также благотворительные и социальные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Избирком Ливии предложил перенести выборы на 24 января
Избирком Ливии предложил перенести выборы на 24 января
Нефть дорожает на ожиданиях роста спроса
Нефть дорожает на ожиданиях роста спроса
Арабская каллиграфия признана нематериальным наследием ЮНЕСКО
Арабская каллиграфия признана нематериальным наследием ЮНЕСКО
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджанский "Unibank" объявляет тендер Тендеры 16:25
В Тбилиси почти вдвое подорожал проезд на общественном транспорте Грузия 16:19
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Чешме и итальянским Триестом Турция 16:17
Наше сотрудничество с Азербайджаном, который вкладывает инвестиции в сферу возобновляемой энергии, будет продолжаться - Халук Калйонджу Экономика 16:16
Премьер Азербайджана встретился с главой минэнерго Турции Экономика 16:15
Названо количество переваленных портами Турции за 11 месяцев грузовых автомобилей Турция 16:13
В 2022 г. мировой спрос на нефть продолжит расти устойчивыми темпами - Wood Mackenzie Энергетика 16:11
Создание зоны "зеленой энергии" открывает широкие горизонты для турецких инвесторов – Парвиз Шахбазов Энергетика 16:02
В Баку прошел концерт памяти Наили Мирмамедли (ФОТО) Культура 16:00
В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:56
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 г. (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:53
Оцениваются предложения по экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию - Парвиз Шахбазов Энергетика 15:47
Азербайджан продолжит изучать опыт Турции в переходе на "зеленую" энергию - Тебриз Аммаев Энергетика 15:46
По итогам I азербайджано-турецкого энергетического форума подписан ряд соглашений (ФОТО) Энергетика 15:41
Азербайджан планирует расширить линии передачи электроэнергии в направлении России - "Азерэнержи" Энергетика 15:37
Турецкая ТРАО продолжит инвестировать в сотрудничество с Азербайджаном - гендиректор Энергетика 15:35
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву о регионе говорят в контексте не войны, а мирного будущего и перспектив Политика 15:32
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Тузла и итальянским Триестом Турция 15:30
Грузия значительно увеличила импорт цемента из Азербайджана Грузия 15:24
Газопровод из Турции усилит энергобезопасность Нахчывана – Парвиз Шахбазов Энергетика 15:23
Избирком Ливии предложил перенести выборы на 24 января Арабские страны 15:22
SOCAR активно сотрудничает с турецкими энергокомпаниями в области расширения цепочки поставок - Ровнаг Абдуллаев Энергетика 15:17
В Стамбуле планируется открыть Торговый дом Азербайджана – замминистра Экономика 15:13
Лавров надеется на восстановление ядерной сделки с Ираном по итогам переговоров в Вене Россия 15:11
В Азербайджане завершился прием документов на 2-й конкурс грантов для предпринимателей Бизнес 15:09
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО) Общество 15:06
Азербайджан впервые принял участие в Кубке Европы по кросс-кантри (ФОТО) Спорт 15:05
Следующий энергетический форум с Азербайджаном пройдет в Турции - Фатих Донмез Энергетика 15:04
Турция поддержит Азербайджан при внедрении "Концепции зеленой энергии" в Карабахе - Фатих Донмез Энергетика 15:00
Азербайджан в сотрудничестве с Турцией сможет быстрее достичь цели по переходу на «зеленую энергию» – министр Энергетика 14:51
Госмиграционная служба Азербайджана закупит хозтовары Тендеры 14:47
В Азербайджане изменения ставок акцизов не коснутся социально незащищенных слоев населения - Государственная налоговая служба Экономика 14:41
С месторождения «Шах Дениз» в Турцию поставлено более 85 млрд кубометров газа – Парвиз Шахбазов Энергетика 14:40
В Баку прошел азербайджано-турецкий энергетический форум (ФОТО) Энергетика 14:35
В Баку определился победитель шестичасового финала The PlayStation 4 по FIFA 22 (ФОТО) Интересное 14:26
Неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге пройдет в очном формате Экономика 14:23
ЕК одобрила увеличение основного капитала AirBaltic на €45 млн Европа 14:09
За 5 месяцев 2021 г. в Азербайджане в связи с услугами по медиации поступило более 9 тыс. обращений Общество 14:06
Завтра в Баку ожидается снежная и ветреная погода Общество 14:05
В 2022 году туркменский газ будет поставлен в Азербайджан Энергетика 14:03
Порты Турции за 11 месяцев перевалили около 60 млн тонн нефтепродуктов Турция 14:00
В Кыргызстан с начала года завезено почти 692,4 тонн пестицидов Кыргызстан 13:59
В УМК назвали число азербайджанских паломников, желающих совершить малый хадж Общество 13:58
Национальные музыкальные инструменты - достояние: концерт в Баку (ФОТО) Культура 13:51
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на более чем 10% Узбекистан 13:46
Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы сотрудничества в сферах ИКТ и космоса Экономика 13:39
Туркменистан значительно увеличил экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию Грузия 13:31
Yelo Bank избран «Банком года» (ФОТО) Общество 13:12
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Мерсин и итальянским Триестом Турция 13:11
Есть много идей для развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном – глава МИД Политика 13:10
Названо количество переваленных портами Турции за 11 месяцев военных автомобилей Турция 13:08
Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в феврале - марте 2022 года Россия 13:01
Ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась в 2020 году почти на два года США 12:59
Россия выразила готовность бороться с терроризмом вместе с КНР Россия 12:58
SOCAR сократит выбросы углекислого газа до нуля в 2022 г. Энергетика 12:58
Экспорт азербайджанской нефти в Индию превысил 1 млн тонн Экономика 12:58
Началось бурение второй разведочной скважины в рамках SWAP в Азербайджане Энергетика 12:56
В России выявили 25 264 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:56
Коронавирус в Израиле: Число диагностированных вновь менее 1000 за сутки Израиль 12:53
В районах Азербайджана выпал снег (ВИДЕО) Общество 12:51
Стал известен ежемесячный доход каждой четвертой семьи в Азербайджане - соцопрос Общество 12:43
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 марта 2022 г. Общество 12:34
Парламент Ливии заявил о невозможности проведения выборов в назначенный срок Европа 12:32
В Туркменистане продолжается восстановление нефтяных скважин Энергетика 12:31
В Азербайджане более 50% опрошенных семей имеют задолженности по кредитам - социсследование Экономика 12:27
Турецкий порт Амбарли перевалил около 57 млн тонн грузов Турция 12:20
На французском Реюньоне началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Европа 12:13
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти Общество 12:12
Российская платежная система готова расширить сотрудничество с Азербайджаном Экономика 12:11
Государственное агентство занятости и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании ИКТ 12:10
Приключения азербайджанских звезд, или Чего ждать накануне Нового года (ВИДЕО) Интересное 12:10
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО Общество 12:03
В Азербайджане подготовлен новый документ в связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья Общество 11:56
Руководящий сотрудник Бакинского метрополитена скончался по дороге на работу Происшествия 11:55
Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $2000 за 1 тыс. куб. м Европа 11:46
Дороги Баку готовы к зиме - Госагентство Общество 11:34
Как Ичеришехер стал Буэнос-Айресом, или Смелые эксперименты ученого Сальватора (ФОТО) Культура 11:19
Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане достигают 5 млн тонн Транспорт 11:15
Госмиграционная служба Азербайджана объявила тендер Тендеры 11:11
Товарооборот между Грузией и Китаем за год вырос почти на 20% Грузия 11:09
В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:08
В Азербайджане подготовят новый документ семейной стратегии Общество 11:02
Стоимость азербайджанской нефти превышает $75 за баррель Энергетика 10:56
Два поезда метро столкнулись в Тегеране Общество 10:50
Сотрудник Бакметрополитена скончался на рабочем месте Происшествия 10:45
Турецкий порт Амбарли принял с начала года более 3 тыс. судов Турция 10:45
Проведение саммита G7 в Баварии в 2022 году обойдется ФРГ в более чем €160 млн Европа 10:41
В Азербайджане грузоперевозки ж/д транспортом превысили 13 млн тонн Транспорт 10:39
Российский производитель сельхозтехники и ОАО "Азермаш" скорректировали формат сотрудничества Транспорт 10:33
Azercell Бизнес организовал вебинары для корпоративных клиентов ИКТ 10:20
Университет Оксфорда и AstraZeneca приступили к разработке варианта вакцины от "омикрона" Европа 10:18
Азербайджан незначительно сократил импорт фармацевтической продукции Экономика 10:10
Представители Федерации гимнастики Азербайджана посетили Детский приют Ümid yeri (ФОТО) Общество 10:07
Школы Баку с отличием окончили почти 2,3 тыс. человек Общество 09:51
Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит ведущая роль в глобальной борьбе с пандемией COVID-19 Политика 09:50
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Азербайджан Политика 09:48
Азербайджан с начала года экспортировал в Португалию более 1 млн тонн нефти Энергетика 09:44
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 09:37
В ресторане Qoç ət в Баку произошел пожар (ВИДЕО) Происшествия 09:33
В Секретной службе США сообщили о краже $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению США 09:31
Все новости