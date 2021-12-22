В турцентре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра сети Park Cinema (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В туристическом центре "Шахдаг" состоялось открытие кинотеатра Park Cinema, сообщает Trend Life.

Сеть кинотеатров Park Cinema, которая в этом году отмечает свое 11-летие, расширилась до туристического комплекса «Шахдаг», где сейчас будет функционировать Park Cinema Sahdag. В новом кинотеатре функционируют два зала общей вместимостью более 100 человек. В рамках открытия кинотеатра гостям был показан фильм американского кинорежиссера Джона Уоттса "Человек-паук: нет пути домой".

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. Первый кинотеатр сети открылся в 2010 году. Сегодня кинотеатры расположены в популярных торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall и Flame Towers в Баку.

Наряду с высоким комфортом и качеством звука и изображения во всех кинозалах, Park Cinema является единственным представителем IMAX в Азербайджане, самого большого экрана с уникальным звуком и изображением, обеспечивающим зрителю «эффект погружения».

Большое количество экранов позволяет Park Cinema показывать широкий репертуар фильмов от Голивудских премьер до фильмов независимых студий, турецких фильмов, а также новое азербайджанское кино. Park Cinema на постоянной основе демонстрирует уникальные документальные образовательные фильмы, снятые в формате IMAX, а также премьерные фильмы на английском языке, проводит фестивали зарубежного кино, а также благотворительные и социальные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)