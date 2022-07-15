Впервые в Азербайджане показ анимационного фильма в 4DX (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку, на берегу Каспийского моря в торговом центре Dəniz Mall, в самом большом в стране кинотеатре СinemaPlus, впервые в Азербайджане проходит показ анимационного фильма «Миньоны: Грювитация» с новейшей технологией 4DX, сообщает Trend Life. Это продолжение фильма «Миньоны» (2014) о маленьких желтых существах, с которыми зрители познакомились в мультфильме «Гадкий я» (2010).

Режиссёр - Кайла Балда. Стив Карелл и Пьер Коффен повторяют свои роли из предыдущих частей. К актёрскому составу также присоединились Тараджи Хенсон, Мишель Йео, RZA, Жан-Клод Ван Дамм, Люси Лоулесс, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо, Расселл Брэнд, Джули Эндрюс и Алан Аркин.

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

Технология 4DX расширяет визуальные эффекты фильмов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и максимально повышают восторг, полученный от просмотра фильма, и стоят за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских фильмов были показаны в формате 4DX.

После запуска 4DX зрители посещают кинотеатры с огромным ажиотажем и приобретают яркие воспоминания об отдыхе, так как каждый мечтает почувствовать себя частью кино.

Отметим, что в сети кинотеатров СinemaPlus фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий.