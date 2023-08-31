Счастливые родители! Азербайджанские знаменитости, чьи дети поступили в вузы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Накануне в Азербайджане были объявлены результаты конкурса по приему в вузы на уровень бакалавриата. Большинство счастливых родителей, среди которых деятели культуры и искусства, сообщает Trend Life.

Сын народного артиста Азербайджана, исполнителя на таре Эльчина Гашимова – Мухамед поступил на факультет "Управления бизнесом" Бакинского инженерного университета.

Эмоции счастья переполняют и заслуженного артиста Азербайджана, исполнителя на кяманче Эльнура Ахмедова. Дочь музыканта – Айнур поступила в Азербайджанский университет туризма и менеджмента.

Заслуженный журналист, член Союза писателей Азербайджана Юнис Оруджов тоже в числе родителей, отмечающих успех своих детей. Дочка Юниса Оруджова гордо носит статус студентки.

Поздравила сына с поступлением заслуженная артистка Азербайджана, ханенде Севиндж Сарыева. Она пожелала всем, кто в этом году стал студентами успеха в приобретении новых знаний.