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Эльчин Азизов на "Квартирнике у Маргулиса"

Интересное Материалы 18 октября 2023 20:05 (UTC +04:00)
Эльчин Азизов на "Квартирнике у Маргулиса"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов станет гостем очередного выпуска проекта "Квартирник у Маргулиса" на российском телеканале НТВ, сообщает Trend Life.

"Квартирник у Маргулиса" - вечернее развлекательное шоу, ведущим которого является Евгений Маргулис - музыкант, певец, автор песен, бывший участник групп "Машина времени" и "Воскресение". Передача стилизована под "квартирник". В гостях у Евгения Маргулиса бывают музыканты, певцы, актёры.

Программа выйдет в эфир 21 октября в 01:45 по бакинскому времени. В ней прозвучат песни из репертуара народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

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