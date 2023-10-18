Эльчин Азизов на "Квартирнике у Маргулиса"

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов станет гостем очередного выпуска проекта "Квартирник у Маргулиса" на российском телеканале НТВ, сообщает Trend Life.

"Квартирник у Маргулиса" - вечернее развлекательное шоу, ведущим которого является Евгений Маргулис - музыкант, певец, автор песен, бывший участник групп "Машина времени" и "Воскресение". Передача стилизована под "квартирник". В гостях у Евгения Маргулиса бывают музыканты, певцы, актёры.

Программа выйдет в эфир 21 октября в 01:45 по бакинскому времени. В ней прозвучат песни из репертуара народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.