Неприятная история в день свадьбы, или Месть, которая заставляет смеяться (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 21 декабря в прокат выходит отечественная романтическая комедия "Xəyanətə yox" (Нет предательству), сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema. Кинолента будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны.

Режиссером-постановщиком фильма является Валех Ахмедов. Роли в картине исполнили – народные артисты Азербайджана Сабир Мамедов, Гамида Омарова, Шамиль Сулейманлы, заслуженные артисты Вагиф Керимов, Ровшан Каримдухт, а также Мятанят Аливердиева, Ниджат Рагимов, Айсель Салимли Данилова, Расул Аббасов, Айдан Агаева, Шамс Аллахвердиева, Тарлан Нур Яшар, Агиль М. Гулиев.

В день свадьбы, когда все ждут на экранах Love Story жениха и невесты, им предстоит увидеть видео измены жениха. Безусловно, предательство простить нельзя, и те, кто был предан, объединяются и начинают мстить. То, какое наказание ждет обманщиков, заставит зрителей не раз улыбнуться и посмеяться.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!