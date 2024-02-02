В Баку появился ужас Алажен – красной, дикой, отвергнутой женщины (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку прошел гала-вечер комедийного фильма ужасов Заура Таирсоя под названием BÖ (или Алажен), сообщает Trend Life. Проект реализован Азербайджанской киноакадемией.

Среди гостей вечера были актеры, медийные личности. По сюжету, группа молодых людей решает снять фильм ужасов об Алажен из талышской мифологии. Во время съемок они становятся свидетелями того, что Алажен не миф, а реально существует.

Алажен - демоница из талышской мифологии, что переводится как "красная женщина". Некоторые исследователи приводят обозначение "дикая, отвергнутая женщина". Обитает в основном на окраинах населенных пунктов, в лесах, бесхозных местах. Она боится железных режущих предметов, собак и петухов. По поверью, чтобы защититься от Алажен, под подушку кладут нож или вилку, которые, как и лай собаки или утреннее кукареканье петуха, отпугивают демонические силы. Алажен может создавать иллюзии с целью заманить человека. Считается, что Алажен можно поймать и даже "приручить", заставить служить себе. По одной из легенд некая женщина обмазала шею лошади смолой, а Алажен, решив покататься на лошади, прилипла к ней. Пойманной Алажен нужно воткнуть иглу (булавку) в платье, и тогда она станет послушной рабой.

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