В Баку будет представлено лазерное шоу "Вокруг света" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в 11:00 18 февраля будет представлено лазерное световое шоу "Вокруг света", сообщает Trend Life.

Яркая иллюминация в коллаборации с хореографией артистов из "Show1Baku" подарит новый взгляд на культуру Турции, Китая, Древнего Рима и даже унесёт в космос.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/kids/around-the-world-laser-light-show/108397

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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