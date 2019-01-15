Названы самые популярные азербайджанские писатели в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Магсуд Ибрагимбеков, Чингиз Гусейнов, Анар Рзаев, Чингиз Абдуллаев, Натиг Расулзаде, Кямал Абдулла - эти азербайджанские писатели пользуются популярностью в России, полагает директор Центра азербайджанского языка и культуры при Московском государственном лингвистическом университете, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета Зенфира Рустамова.

В интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Зенфира Рустамова отметила, что Центр проводит много мероприятий, связанных с историей и культурой Азербайджана. По словам Рустамовой, укрепление гуманитарных связей и обмен идеями, которые дает литературный перевод, на сегодняшний день весьма важный процесс в российско-азербайджанском культурном пространстве.

«Укрепление гуманитарных связей сегодня крайне важно. И в этом деле литературный перевод, который объединяет культурное пространство, имеет первостепенное значение. Что касается укрепления гуманитарных связей и обмена идеями в российско-азербайджанском культурном пространстве, то следует отметить, что эти процессы развиваются активно и в позитивном направлении. Ведь Азербайджан – страна мультикультурализма, который как особый феномен изучается в мире. Мультикультурализм – это, собственно, образ жизни азербайджанского народа. А русские и азербайджанцы испокон веков были добрыми соседями. С другой стороны, активность процессов укрепления гуманитарных связей и обмена идеями обеспечивается довольно широким использованием русского языка в Азербайджане», - сказала профессор.

Была отмечена важность развития детской литературы между странами и взаимообогащения классической литературой.

«Совместную работу в этом направлении нужно продолжать и интенсифицировать. Я сама являюсь автором учебника по детской литературе для студентов азербайджанских вузов. При его составлении я включила в блок русскую, азербайджанскую и зарубежную детскую литературу. В Азербайджане сегодня есть детские писатели, чьи произведения будут весьма интересны русскому ребенку. Это Ильяс Тапдыг, Ханымана Алибейли, Захид Халил, Мирварид Дильбази.

Что касается классики, то мне кажется, пусть кто-то и не согласится со мной, что классика бессмертна; она на все времена… Можно ли не прочесть «Лейли и Меджнун» великого Низами? Прекрасно-мудрые стихи Мирзы Шафи Вазеха, комедии Мирзы Фатали Ахундова, которые еще в первой половине XIX века были переведены на многие европейские языки… Во многих исследовательских работах показано влияние азербайджанской литературы и культуры на русских писателей. Пушкин, например, написал цикл «Подражание Корану», посвятил одно из своих стихотворений Фараджулле беку, азербайджанцу, офицеру русской армии. Героиня его «Сказки о золотом петушке» – шамаханская царица, а Шамахы – город в Азербайджане. Лермонтов брал уроки азербайджанского языка, написал поэму «Ашиг Гариб» и в своих дневниках отмечал, что азербайджанский язык в Закавказье распространен так же, как французский в Европе. Чернышевский был знаком с азербайджанской литературой. Можно привести еще много примеров. Так что влияние на русскую литературу со стороны азербайджанской очевидно».

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