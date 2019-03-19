Азербайджанские ритмы звучат под российским небом, или Стивен Сигал

БАКУ /Trend Life/ - У каждой нации есть свои ритмы, присущие только ей. Мастер игры на ударных инструментах Ровшан Джаббаров убеждён, что ритм барабанов способен целиком и полностью передать душу Азербайджана. О своём пути в мир ритмов музыкант рассказал журналисту Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Государственной Думы Дмитрия Савельева.

Как и многие дети, мальчик Ровшан любил стучать руками или палочками по предметам, издающим звук. Только у большинства это увлечение с возрастом проходит, а для Ровшана Джаббарова детская забава переросла в дело всей его жизни благодаря родителям, которые вовремя заметили способности сына и в восемь лет записали его на уроки ритма. Именно там Ровшан увидел настоящие барабаны и научился играть на нагаре, азербайджанском национальном ударном музыкальном инструменте. Нагара распространён в странах Ближнего Востока и в Индии, однако настоящее народное признание он получил в Азербайджане: без сопровождения нагары невозможно представить себе театрализованные игры, фольклорные обряды или танцы джанги и ялла.

Это только кажется, что играть на ударных инструментах легко: стучи себе да стучи. Голливудский актёр Стивен Сигал, который несколько лет назад посетил Баку, чтобы дать блюзовые концерты в Центре Гейдара Алиева, признался, что научиться игре на нагаре очень непросто и что сейчас он пытается освоить этот азербайджанский музыкальный инструмент. Ровшан Джаббаров рассказывает, что подготовка к концерту длится порой месяцами: «Я репетирую по несколько часов в день, и, может быть, именно упорный труд лежит в основе признания публикой моей игры».

От нагара Ровшан перешёл к освоению игры на дарбуке – старинном ударном инструменте, распространённом на востоке. Дарбука – это небольшой барабан, который традиционно изготавливается из глины и козлиной кожи, играют на нём пальцами и ладонями обеих рук. По разнообразию и сочности палитры её звучания дарбука способна заменить собой целую барабанную установку. Для игры на дарбуке необходима изощрённая пальцевая техника, наибольший вклад в совершенствование которой внесли турецкие исполнители, поэтому Ровшан Джаббаров прожил целых шесть лет в Турции, постигая тайны ритма. «Очень многому я научился у моего учителя, всемирно известного турецкого виртуоза дарбуки Ахмета Мисирли, – говорит Ровшан. – Другой мой учитель – индийский музыкант Закир Хусейн. Однако не обязательно жить на Востоке, чтобы уметь мастерски играть на дарбуке: в Москве у меня есть друзья, профессиональные исполнители Андрей Танзю и Кирилл Офицеров».

Сегодня барабаны стали весьма модным увлечением в Азербайджане и России: многие люди даже ходят на курсы, чтобы освоить игру на начальном уровне. По мнению Ровшана Джаббарова, всё это не случайно, ведь XXI век можно назвать веком Ритма: «Главное в музыке – это ритм, без которого ни один музыкальный инструмент не сможет качественно звучать. Когда я играю, то ощущаю, как звук рождается на границе инструмента и человека, а его чистота зависит от глубины взаимодействия и моего эмоционального состояния. Я бы даже сказал, что ритм способен вырабатывать адреналин у слушателей. По моему убеждению, каждый музыкант должен передавать эстафету новому поколению, а потому я два раза в неделю занимаюсь со своими учениками, а в остальные дни провожу репетиции с музыкальной группой. Мы постоянно находимся в поисках новых идей».

Концерты созданной Джаббаровым ритм-группы «Ровшан» всегда проходят с аншлагом. Группа не раз выступала на таких значимых концертных площадках как Азербайджанская государственная филармония и Бакинский джаз-центр. «Я очень счастлив, что могу привлечь внимание публики своими композициями, – рассказывает Ровшан, – ведь музыкант должен суметь передать положительную энергию зрителям. Как правило, при выходе на зарубежную сцену исполнитель должен поприветствовать публику своей национальной музыкой, тогда зритель знакомится с чем-то новым для себя и вслушивается в ритмы внимательней. Не однажды ритм-группа выступала на российских площадках, и мне доводилось слышать от зрителей, что они находят нашу музыку глубокой, очень сложной и необыкновенной».

Одним из самых значимых событий своей жизни Ровшан Джаббаров называет участие в международном фестивале «Барабаны мира», проходящем в Тольятти. Это мероприятие ежегодно собирает гуру барабанной и этнической музыки, а также профессиональных музыкантов и самобытные творческие коллективы. Каждый артист, выступающий на фестивале, – это представитель той или иной музыкальной традиции или барабанной школы. Мощь японских инструментов, африканские ритмы и восточные барабаны создают атмосферу неповторимого волшебства, а любой из гостей фестиваля имеет возможность принять участие в групповых музыкальных импровизациях. Группа «Ровшан» впервые выступила на открытии фестиваля в 2015 году. Азербайджанские музыканты, по признанию Джаббарова, ощущали огромную ответственность, потому что в организацию «Барабанов мира» вложил много труда азербайджанец Юсиф Маилов, который несколько лет назад погиб в ДТП, возвращаясь с концерта. Исполнителям из Сумгаита удалось покорить своей игрой искушённую фестивальную публику, и теперь на каждый фестиваль ритм-группу «Ровшан» приглашают в Тольятти, причём сам Ровшан Джаббаров выступает не только как исполнитель музыки на нагаре и дарбуке, но и как наставник, в течение целой недели дающий мастер-классы всем любителям ритма.

«Я хотел бы поблагодарить Марину Ерофееву, директора фестиваля «Барабаны мира», за организацию грандиозного проекта, ведь мне довелось выступать на одной сцене с музыкантами из пятнадцати стран мира! – восхищённо говорит Ровшан. – Но особенно покорили меня российские слушатели, настолько бурно принимающие азербайджанскую национальную музыку. Я уверен, что нигде нет более близкого духовного родства, чем между Азербайджаном и Россией. Наши страны объединяет дружба, оба наших народа обладают высокой культурой, они дружелюбны и мечтают о том, чтобы всегда звучали только барабаны мира, а не барабаны войны».

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