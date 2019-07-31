Допинг счастья! Русская поэтесса под впечатлением об Азербайджане написала стихи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня есть много представителей разных национальностей, которые уделяют особое внимание Азербайджану в своей творческой деятельности. Они искренне демонстрируют свое уважение и любовь к нашей стране и нашему народу. Одной из них является известная русская поэтесса Екатерина Хлебникова, произведения которой покорили сердца читателей во всем мире.

- С каких пор Вы пишите стихи?

- Все началось с самого детства. Я всегда придумывала рифмы, писала стихи для подруг, а те посылали возлюбленным, так я впервые почувствовала свою востребованность. Заказов на любовные признания было много (смеется). В школе выиграла несколько городских конкурсов Новосибирска. Помню, как отправила свои стихи тайком от класса на региональный конкурс юных поэтов, сама уже забыла думать, а через месяц меня поздравлял классный руководитель с победой, в школу пришла грамота на мое имя. Был, конечно, восторг!

Затем я увлеклась музыкой и вокалом. Писала песни, исполняла, а в институте была лауреатом всех вокальных фестивалей. Но со стихами отдельно не выходила на сцену. Только в последний свой выпускной студенческий год решаю принять участие в поэтической межвузовой борьбе, не успеваю подать заявку и в итоге меня приглашают просто вне конкурса прочесть свои работы, я с большим удовольствием соглашаюсь. Важным было другое, но, как выяснилось, и в этот раз жизнь уготовила мне исключительный сюрприз. Жюри высоко оценило мои работы и присудило первое место. Я и не догадывалась, что так произойдёт, и поэтому на вручении наград и объявлении победителей не присутствовала , узнала после звонка моего друга, который находился в зале. Прыгала до потолка, всё-таки победы - это допинг счастья!

Затем судьба окунула меня в российский шоу-бизнес, я уехала в Москву, работала на телеканале СТС, была участницей музыкально-вокального ток-шоу. Работала с талантливейшими людьми, училась у таких звезд как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Sam Brown, режиссёра-постановщика Лины Арифуллиной. Мне это приносило удовольствие, но вместо исполнения песен всегда старалась почитать зрителям свои стихи.

Затем долгий период самоопределения и всяческих мытарств, получение второго высшего образования, работа в банке, в транспортно-угольной компании. Все эти зигзаги привели меня в церковь, где я и познакомилась со своим мужем, мы создали семью, и у нас родились чудесные близнецы - Мира и Иван. Когда детям исполнилось несколько месяцев, я приняла участие в Сибирском конкурсе стихотворений - надо было прочитать стихи любимых авторов и выложить в Instagram. Я решила выложить свое стихотворение и стала победителем. Произошло, как говорится, жизнь до и после. С командой организаторов сняли потрясающий ролик на это произведение. Мне много писали в социальных сетях, с вопросами "Где можно вас почитать?", и я начала делиться. Стихов становилось больше, значительно выросло число подписчиков, смелость крепла, уверенность запрягала ... так случился мой первый поэтический вечер, на который пришли только близкие и друзья. Руки тряслись, голос дрожал, но зритель был благосклонен и аплодировал с особенным теплом. Всегда буду помнить этот вечер! После него было уже много вечеров, меня начали приглашать, я стала много путешествовать со своими стихами - новые люди, города, разные организаторы.

Я пишу о разном, о людях, о чувствах, о родине, о нравственности, чести, пороках, убеждениях и предубеждениях, но, в конечном счете, все получается о любви. Если у тебя доброе сердце, то вся твоя жизнь получается о любви.

- Когда впервые посетили Азербайджан?

- Это произошло в 2012 году во время проведения "Евровидения" в Баку. Я была потрясена городом и гостеприимством его жителей. Каждый старался пригласить в гости и накормить. У нашей семьи много друзей среди азербайджанцев, как в России, так и в Баку. Удивительный город, органически и легко сочетающий новые элегантные здания, кроткий и гордый Старый город (Ичеришехер), вымощенные камнем улочки, и идеально гладкие дороги. А какая у вас еда! Просто блаженство для гурмана, и все это приправлено романтикой обнимающего Каспия.

- Хотите провести вечер поэзии в Азербайджане?

- Теперь память возвращает меня обратно, а жизнь приключенческим образом знакомит меня в России с азербайджанцами, с которыми сплетаются тёплые отношения и ладится работа. Это ли не причина узнать ближе публику вашей страны и поделиться моими работами и мыслями? Я загадала поэтический вечер в Баку, и верю, что мне посчастливится подарить читателю самые близкие и тёплые эмоции.

- Что знаете об азербайджанской поэзии?

- Первое мое знакомство с литературой Азербайджана связано с прекрасной лиро-эпической поэмой поэта XVII века Месихи "Варга и Гюльша". Многое близко моему пониманию бытия и нравам в ней. Затем это были произведения Имадеддина Насими, Самеда Вургуна, Мирзы Ибрагимова, Бахтияра Вагабзаде с поэмой "Гюлюстан" о разделённом народе между Россией и Ираном, Мусы Ягуба, Сабира, Шахрияра. После визита в Азербайджан, я познакомилась с историей литературы, многое удалось узнать о великих философах и просветителях. Из современников мне очень нравятся философские стихи Лейлы Алиевой. Буду счастлива познакомиться со своими читателями и коллегами в вашей стране.

- Какое ваше первое стихотворение об Азербайджане?

- В пятый раз посетив Азербайджан, побывала в горном местечке под названием Габала, оказалась одной из героинь азербайджанских мотивов, переодевшись в национальную одежду в деревне Лахыдж, позавтракала с близкими и тёплыми беседами на перевале Агсу. Воздух и природа вокруг - услада для глаз и фантазии поэта, поэтому решила вернуться вместе с семьёй. Мы с мужем были с большой компанией друзей, и не задумываясь могу сказать, что это одна из самых памятных моих поездок, где я и написала первые стихи об удивительном и разном, во многом для меня непонятном и противоречивом Азербайджане:

"Горы эти полны историй и сланца.

Рядами плотными щедро богатых крон,

Словно густая кучерявостью голова афроамериканца.

Высота немыслимых царственных гор.

Облака выглядывают из-под острых

Отшлифованных Божею волей пик,

Прогоняя околодумных монстров

Я вдыхаю полной свободы лик.

Ой ты милая, милая птаха , как резвишься

Когда на просторе крыло.

У такого места полно размаха,

Ой ты птаха, как же с тобою нам повезло.

Мне привольно и пьётся здесь и пишется,

У вина вкус гранатов и абрикос.

Здесь особенные рифмы слышатся

Перемешиваясь с запахом ветра и гордых роз.

А поодаль - и реки дикие,

и деревни, лимандровые сады.

Не гони часовой свои стрелки,

Погоди же ты,

Дай мне внутрь впустить родниковой святой воды.

Длинноногие сосны и виноградники,

Козы, овцы, уверенный алабай,

А по краю времени - хлопцы всадники,

Под симфонью стрижей романтичных стай.

Набегают на мысли мои опьяневшие

И стремительным ветром запутывают уста.

Все что мне остаётся-

услaдиться вдоволь черешнею

И мечтательно щелкнуть пальцами у виска.

Ой ты время, благодарю что безвременно,

Что умеешь растягиваться, не бежать,

Мне стоится на этой земле уверенно

Спасибо мой друг, великий Азербайджан!

Материал предоставлен пресс-службой Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DFJD)

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