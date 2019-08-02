И Москва, и Баку равно дороги моему сердцу - Чингиз Фарзалиев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея искусств Чингиз Фарзалиев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева о памятных местах своей юности, любви к Москве и Баку и о том, что вдохновляет его на творчество.

- Вы руководите, пожалуй, одним из главных музеев Азербайджана. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с вашими российскими коллегами – как оно складывается, какие проекты удалось реализовать вместе.

- На сегодня в активе нашего музея несколько масштабных проектов с ведущими российскими музеями – Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, с Третьяковской галереей. Также мы принимали участие в выставке «Гессенские принцессы в российской истории» в совместном масштабном российско-германском проекте в Музее икон во Франкфурте-на-Майне в 2018 году. Конечно, большую роль тут играют личные связи: мы друзья с Михаилом Борисовичем Пиотровским, не раз встречались и в Санкт-Петербурге, и в Баку. Не менее тёплая взаимосвязь с Зельфирой Трегуловой и Мариной Лошак. В общем-то, именно с назначением меня руководителем Азербайджанского национального музея искусств начались заграничные «командировки» картин из его фонда, чего не случалось до этого.

- Ваша родина – Баку, вы посвятили жизнь Азербайджану. Но учились вы в Москве, часто бываете здесь. Есть ли у вас любимые места в столице России, может, какие-то истории, связанные с ними?

- Историей могу поделиться такой: часто можно услышать, что жители Москвы достаточно жёсткие. И вот я, студент, приехавший из Баку, брат пяти сестёр и единственный сын мамы (соответственно, избалованный вниманием), однажды добирался в институт без возможности оплатить проезд. Студенчество, бывало и такое – но пропускать занятия было немыслимо! И надо же такому случиться, что я попадаю как раз на рейд контролёров. Две строгие женщины на ближайшей остановке выводят меня из салона - полного смущения и готового провалиться сквозь землю под взглядами других пассажиров. Но стоило автобусу отъехать, они просто меня отпустили со словами сочувствия и совершенно иными лицами, даже предложив оплатить проезд. До института было уже недалеко, и я отказался. Но видите: москвичи (моей юности точно) не столь суровы, как о них говорили.

Что касается любимых мест, то для меня до сих пор символом Москвы осталась Красная площадь. Это родом из детства, когда столица СССР для каждого гражданина страны была некой абсолютной величиной, своеобразной столицей мира. Когда я попал сюда ребенком, это были невероятные ощущения. Сейчас я зрелый человек, а эмоции все те же. Конечно, есть «мой личный студенческий маршрут»: шесть лет во время учёбы в Суриковском снимал комнату в Кисловском переулке, а мой друг жил в районе Арбата. Мы часто ходили друг к другу в гости. По пути к нему я спускался в переход, проходил на проспект Калинина, оттуда на Старый Арбат и далее в Староконюшенный переулок. Каждый раз, приезжая в Москву, я прохожу по этой дороге, у меня даже видеозапись в телефоне есть, и каждый раз это трогает невероятно.

- А в Баку у вас есть такие места?

- Баку меняется каждую неделю. Меняются привычные для меня ориентиры. Я порой даже за рулём слегка теряюсь. Безусловно, центр города приведён в великолепное состояние. Я люблю гулять здесь, вспоминать детство и молодость. Наш вечно юный бульвар, дом, в котором я родился и прожил двадцать один год, расположенный чуть в стороне от центра - этот дом стоит до сих пор. Каждый раз, когда бываю там, погружаюсь в ностальгию. Конечно, Баку – город моего детства и юношества, первых шагов как художника. Тогда как Москва – город моей молодости, становления, первых выставок и премий, признания. Они оба мне родные и дороги моему сердцу. А самое ценное в Москве – мои друзья, с которыми меня по сей день связывают те же крепкие узы, что и много лет назад.

- У вас множество наград и регалий, недавно вы были удостоены и «Золотой медали» Российской Академии художеств. Что для вас значит эта награда?

- Очень многое. Сложно даже переоценить значимость такого признания – ведь это награда с такой историей, такие имена в числе награждённых! Среди них мастера, чьи работы находятся в фондах возглавляемого мною музея, мой соотечественник Таир Салахов, с которым меня связывают тёплые отношения. И разве мог я, молодой художник, переступая порог художественного института имени Сурикова, предположить, что мне вручат «Золотую медаль» Российской Академии художеств, как и ему в своё время? Не вижу смысла скрывать: я горд и счастлив этим событием.

- Что вдохновляет вас на творчество?

- Как живописца меня трогает каждое проявление жизни. Недаром художника, как и Всевышнего, называют творцом. Можно сказать, что так я пропускаю через себя мир, чтобы потом «выплеснуть» его на холсте. Нет ничего строго определённого. Есть лишь чистые эмоции переосмысления окружающего. Кстати, к осени готовится моя персональная выставка «По волнам времени», охватившая весь период моего творчества. И, собирая экспозицию, я понимаю, насколько изменился мир и каждый «пазл» его составляющий. Да и сам я претерпел изменения, но быть художником не перестал, оставаясь верным тому, что подарил мне при рождении Господь.

- А чем вдохновляетесь как руководитель крупнейшего музея страны?

- О, здесь у меня даже больше возможностей для творчества, только в качестве палитры выступают художественные произведения из фондов. Признаюсь, что поначалу долго раздумывал и даже отказывался от кресла директора. Но поняв, сколь высокое доверие стоит за этим предложением, решил принять ответственность и ни разу с тех пор не пожалел. Прошло почти десять лет с тех пор, и я понимаю, сколько было сделано: заново созданная постоянная экспозиция «Азербайджанское искусство в тысячелетиях», множество выставок и масштабных проектов. В 2018 году открылся третий корпус музея, куда «переехало» мировое, европейское и русское искусство. Запущен географический проект «Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств», в рамках которого прошли выставки искусства Франции, Японии, Германии. На очереди китайское, следом за ним русское. Я «пишу», создавая экспозиции. Богатейшая коллекция нашего музея, его фонды позволяют дарить людям возможность приобщаться к культурному наследию, что сделает их лишь лучше. И в этом я тоже черпаю вдохновение.

- Наши народы всегда были близки друг другу. Как вы думаете, что надо делать, чтобы упрочить эту связь, чтобы развивать те дружеские отношения, которые сейчас есть между Россией и Азербайджаном?

- Я не политик, и говорить на эту тему могу лишь как человек и художник. Так уж сложилось исторически, да и географически, в том числе, что мы навсегда будем рядом. И прагматизм в этом случае весьма уместен. Наши культуры плотно переплетены не одно столетие. Прежде всего, связи укрепляются личными взаимоотношениями. Люди – связующие звенья. Дружба – основа добрососедства. Умение общаться, слушать и слышать друг друга – азбука для понимания. На мой взгляд, выстраивание межгосударственных интересов с учётом этих нюансов и даёт ту основу, на которой стоят Азербайджан и Россия.

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