В Баку вкусно все! – российская певица Инна Маликова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фестиваль "ЖАРА" этого лета уже позади, но российские звёзды продолжают с удовольствием делиться впечатлениями о нем, зачастую называя дни, проведённые в Баку, самыми солнечными и добрыми днями лета.

Баку с завидной регулярностью принимает у себя и организует масштабные международные мероприятия. Истинно бакинским по характеру – ярким, многокультурным, демократичным и дружным является ставший уже традиционным международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", который четвертое лето подряд с огромным успехом проходит на Каспийском побережье. Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает: "Безукоризненная организация с кавказским размахом, а также знаменитое азербайджанское гостеприимство неизменно приносят этому бакинскому фестивалю любовь самых звёздных российских артистов и многочисленных российских зрителей. Фестиваль "ЖАРА" - это гораздо больше, чем несколько концертов. Это настоящий культурный обмен, который знакомит тысячи гостей из России и других стран с азербайджанским мультикультурализмом. Десятки мероприятий фестиваля не просто позволяют услышать любимых исполнителей, но дарят по-настоящему чистые позитивные эмоции, которых иногда так не хватает нам в современном мире".

Заслуженная артистка России, актриса, телеведущая и музыкальный продюсер Инна Маликова уже неоднократно участвовала в фестивале "ЖАРА".

"В первый раз я ездила на фестиваль с дуэтным номером, а в этом году – уже вместе с моим коллективом "Новые Самоцветы”. Думаю, именно благодаря гостеприимству и такому тёплому приему артисты с удовольствием приезжают в Азербайджан. Фестиваль "ЖАРА" - это настоящий праздник музыки в гостеприимном Баку!", - рассказывает певица.

Инна Маликова уверена, что музыка объединяет, сближает людей и даже целые народы, и "ЖАРА" в Баку полностью подтверждает это. "Столько артистов за четыре дня фестиваля! Столько разных музыкальных стилей, интересных дуэтов и неожиданных коллабораций!" – не скрывает восторга российская певица.

На фестивале "ЖАРА" группа "Новые Самоцветы" представила зрителям на творческом вечере Стаса Михайлова его знаменитую и любимую поклонниками песню "Там". "Мне кажется, что эта песня как нельзя лучше подошла нашей группе, – рассуждает солистка "Новых Самоцветов". – Для меня было большой честью принять участие именно в вечере Стаса, и я рада, что всё получилось прекрасно!".

Успели "Новые Самоцветы" побыть на фестивале "ЖАРА" немного и зрителями. "После нашего выступления был концерт группы "Любэ". Мне очень понравилось, получился по-настоящему душевный вечер в кругу близких друзей", – поделилась впечатлениями Инна Маликова.

К сожалению, плотный график поездки в этот раз не позволил Инне посетить любимые места в Баку за рамками фестиваля "ЖАРА", но в прошлый визит российской звезде удалось и погулять по Старому городу (прим. – Ичери шехер), и попробовать азербайджанскую кухню. "В Баку вкусно все! – восклицает Инна Маликова. – А ещё в Азербайджане просто потрясающий климат. Пусть в этот раз мы многого в Баку не успели, но обязательно наверстаем в будущем году!".

А ведь и эта поездка группы состоялась просто чудом. На просьбу рассказать что-нибудь интересное, связанное с Баку, Инна Маликова поделилась историей о настоящем приключении, которое произошло с группой перед поездкой: "У нас большой коллектив, и всегда происходят разные истории, особенно перед вылетом. В этот раз одна такая произошла в Москве по дороге в аэропорт, прямо перед вылетом в Баку. Я заехала купить кофе, вышла из машины, водитель вышел со мной. Но когда мы вернулись, двери салона автоматически заблокировались, и мы не могли попасть внутрь. А в машине были концертные костюмы всего коллектива. Хорошо, что я взяла с собой телефон, – позвонила ребятам, они как раз тоже подъезжали в аэропорт и приехали на подмогу. Мы понимали, что если опоздаем на рейс, то в Баку не попадём, так как это был самый последний удобный вылет, и билеты на все вылеты в эти дни были раскуплены. Поэтому мы уже думали выбивать стекло. Но каким-то волшебным образом стекло со стороны водителя было приоткрыто, совсем немного. И ребятам удалось поистине чудом найти какую-то ветку, просунуть ее в отверстие и нажать на кнопку, чтобы опустить стекло. Бывает, что в фильмах находят выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, и ты не веришь, когда герои находят способ выбраться. И вот с нами самими произошло нечто похожее!", – рассказала певица.

Поделилась руководитель "Новых Самоцветов" и творческими планами своего музыкального проекта: "Мы всегда стараемся развиваться, каждый день вместе со всей нашей командой думаем над новыми фишками, музыкальным материалом и т.д. Впереди у нас уже запланированы новые треки, сейчас работаем над ними на студии. Готовимся к новому сезону по полной! И, конечно, запланируем на следующий год поездку на фестиваль "ЖАРА" в Баку", – обещает Инна Маликова.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

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