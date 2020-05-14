Айгюн Тагиева рассказала об онлайн-проекте с участниками российского "Голоса" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участница телевизионного вокального проекта "Голос" на Первом телеканале России, популярная азербайджанская исполнительница Айгюн Тагиева рассказала в интервью Trend Life о своем онлайн-проект "Мы из "Голоса"".

Проект реализуется в период карантинного режима на странице певицы в Instagram. Гостями проекта Айгюн Тагиевой становятся участники российского "Голоса", уже состоялся прямой эфир с Этери Бериашвили и Кайратом Примбердиевым.

"Идея проводить прямые эфиры с ребятами из "Голоса" пришла спонтанно. У меня есть практика в качестве ведущей, журналиста, вот я и подумала сделать, что-то интересное. Общаться в прямом эфире мне несложно, чувствую себя уверено и комфортно, да и ребята легко идут на контакт. Почему я так сильно полюбила время участия в проекте "Голос"? Оттого что ребята там очень простые, отзывчивые - мы еще в то время очень подружились. Возможно, после карантина, если у ребят будет свободное время, мы продолжим наши прямые эфиры. Также есть идея провести прямой эфир не только с участниками, но и с наставниками проекта, и если у меня получиться договориться, то думаю, было бы интересно. С Димой Биланом хотела бы поговорить, ведь он был моим наставником в вокальном шоу", - сказала Тагиева.

По словам известной певицы, карантинный период она использует, как возможность обдумать предстоящие проекты и творческие идеи.

"Я пишу стихи, и сейчас стала больше сочинять. В музыкальном плане тоже есть ряд задумок. Например, хочу обратиться к азербайджанским и турецким композициям, представить их в новой аранжировке. Думаю, слушателям будет интересно услышать такого рода композиции в моем исполнении, ведь меня больше знают как джазовую певицу, или как исполнительницу песен российской эстрады", - отметила она.

Айгюн Тагиева добавила, что период самоизоляции нужно использовать с пользой для себя.

"Это время можно провести с большой пользой - много читать, смотреть познавательные фильмы, можно найти много интересного. Я отрицательно смотрю на ситуацию, когда люди нарушают карантинный режим – это неправильно. Если человек не заботится о себе, то пусть хотя бы подумает об окружающих. Самоизоляция должна быть в обязательном порядке, к этому нужно серьёзно и строго относиться", - подчеркнула участница "Голоса".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )