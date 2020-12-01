Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой 70-летний юбилей, сказал сегодня в интервью Trend Life известный азербайджанский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Бакинского государственного университета и Института систем управления НАНА, заслуженный преподаватель Князь Мамедов.

Князь Мамедов родился 16 февраля 1950 года в селе Алхаслы Лачинского района. Является автором более 160 научных работ, 3 монографий, 7 книг, 5 учебных пособий и сборника стихов "В потаенном уголке сердца". Его работы в области математической кибернетики, дискретной оптимизации и программирования, экономико-математического моделирования, вычислительной математики и численных методов, целочисленного программирования, опубликованные в передовых научных изданиях России, Украины, Латвии, Германии, США и других стран. Ученый является автором нескольких новых методов для решения различных классов задач. Разработал новые, более эффективные методы уменьшения размерности задач дискретного программирования. Впервые решил проблему дезагрегации целочисленного уравнения, которая было поставлена математиками США и более 30 лет оставалась не решенной. Многие его научные разработки нашли практическое применение еще во времена бывшего СССР, а также Азербайджана, в частности, в нефте-газовой сфере. Является участником многих международных проектов и симпозиумов, экспертом ряда американских научных журналов,

"Я безгранично счастлив, что такие прекрасные места Азербайджана и с очень сложным горным рельефом как Лачин и Кельбаджар взяты без единого выстрела, где проведение военных действий могли бы привести к многочисленным жертвам и растянули бы время деоккупации. Все это является результатом славных боевых действий нашей армии во время 44 дневной войны и мудрой политической деятельности во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Восхищен стратегией главы государства! Это мировой Лидер! Посмотрите, какую он создал в армию, как его любит народ, и он всегда сам среди народа, как он возвышает имя Азербайджана во всем мире! Поздравляю азербайджанский народ со славной Победой! Спустя 28 лет, я, наконец, увижу родное село Алхаслы. Это непередаваемые чувства и большая гордость! Это могут понять только те, кто столько лет жил вдали од родного края, находящегося под пятой агрессоров. В нашем селе проживали азербайджанцы. Большинство домов являлись памятниками архитектуры 17-19 веков. После оккупации армянскими вооруженными силами, все выжившее население было вынуждено покинуть свои родные дома, а само село было полностью разрушено", - сказал ученый.

Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 - были взяты в заложники, 103 - стали инвалидами. Шести выходцам из района присвоено звание Национального героя Азербайджана. 65 507 вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах Азербайджана. Были разграблены и разрушены более тысячи учреждений культуры, образования, здравоохранения, торговли, связи и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне. Осенью 2010 года на территории района был найден клад, 112 предметов из золота, серебра и бронзы. Клад был вывезен в Армению и объявлен там национальным достоянием. В настоящее время предметы хранятся в Музее истории Армении. В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

"Лачин – это чистейший воздух, экология, горы, леса, реки, родники, флора и фауна – и все это также влияло на формирование жителей этого края – очень добрых, честных, сильных и отзывчивых. Вот в таком краю я родился и вырос. Расскажу одну историю. В 2012 году международное немецкое издательство Lambert обратилось ко мне, чтобы издать мою книгу с научными публикациями о прикладной математике за хороший гонорар . На задней части книги должна быть размещена информация об авторе и фото. И когда я им отправил необходимую информацию, мне пришел ответ, что они не могут опубликовать книгу с указанием моего места рождения - села Алхаслы Лачинского района Азербайджана. Предлагали опубликовать информацию обо мне, но без указания места рождения. Я был крайне удивлен, потому что до этого выпускал за рубежом другие книги, и таких проблем не было. И как можно публиковать информацию об авторе без указания его места рождения? Я решил отказаться от выпуска книги, которая должна была распространена в солидных научных кругах и многих странах мира. В итоге Lambert согласился, и эта книга была издана, так как мои работы представляли очень большую ценность для эффективного производственного процесса. Но я обнаружил, что в их редакции был армянин по фамилии Абрамян, который, увидев мое имя и место рождения, хотел заблокировать этот момент, так как в то время Лачинский район находился под оккупацией Армении, названия городов и сел были изменены. Армяне даже в научной сфере пытаются блокировать имена азербайджанцев и места их рождения, не хотят, чтобы о наших ученых знали во всем мире", - рассказал Князь Мамедов.

В последний раз был в родном селе 14 мая 1992 года, когда вокруг, в том числе в Карабахе, бесчинствовали армянские бандформированиями, нападали на мирных жителей, убивали, забирали в плен для выкупа, творили многочисленные преступления. В то время Князь Мамедов работал в Баку и забрал своих родителей в столицу.

"Я настолько любил родное село и этот регион, его природу, людей, окружение, что до сих пор моих самых любимых два слова – это Азербайджан и Лачин. Родному району и селу я всегда посвящал стихи, в которых выражена моя боль по краю, который столько лет не мог увидеть, мои детские и юношеские воспоминания, моя молодость, сердца и душа. Известный поэт Залимхан Ягуб, когда читал мои стихи, всегда говорил – сразу видно, что написал математик, ни одного лишнего слова (смеется). Готовлю к изданию еще одну книгу, в которую войдут мои философские мысли, газели и другие произведения. И главное мое поэтическое произведение будут посвящено освобождению Лачина!", - добавил Князь Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)