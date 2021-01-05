Объявление в Азербайджане Года Низами внесет большой вклад в развитие общемировой культуры - директор Института рукописей НАНА Теймур Керимли

БАКУ /Trend Life/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви" является значимым событием для более широкого изучения творчества великого классика национальной поэзии XII века Низами Гянджеви и дальнейшей пропаганды во всем мире богатого литературного наследия азербайджанского народа, что внесет большой вклад в развитие общемировой культуры, сообщил сегодня в интервью Trend Life известный ученый, литературовед, востоковед, поэт, член Союза писателей Азербайджана, член-корреспондент НАНА, директор Института рукописей НАНА, доктор филологических наук Теймур Керимли.

"С большой радостью восприняли объявление в Азербайджане Года Низами Гянджеви, которому в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения. Уверен, что он пройдет на таком же высоком уровне, как и объявленный в 2019-ом Год Насими. Изучение богатого творчества великого мастера слова и мысли, постоянно призывающего людей к нравственному совершенству и прививающего высокие моральные качества, как достижения человеческой культуры, Низами Гянджеви началось еще в средние века, когда жил и творил великий поэт и философ, было высоко оценено литераторами и учеными Востока и Запада. Как известно, Низами Гянджеви жил и творил в Гяндже, которая в XII века была столицей государства Атабеков и имела большое общественное и культурное значение. В те годы Низами Гянджеви в своей библиотеке собрал богатую коллекцию книг мировых и античных историков, литераторов, философов, поэтов, которую наравне со своими произведениями доносил до широкой общественности, используя в своих работах. Поэтому Низами является не только великой личностью азербайджанского народа, его творческое наследие имеет глобальное значение, изучается с XII века и по сей день вызывает очень большой интерес среди научной и литературной мировой общественности", - сказал Теймур Керимли.

По словам ученого, Низами Гянджеви своим творчеством стал создателем нового направления в литературе, был крупнейшим поэтом-романтиком в мировой литературе, привнесшим в эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Его творчество оказало влияние на таких великих поэтов, как Хафиз, Джалаладдин Руми и Саади. Пять маснави (больших поэм) Низами, объединенных под общим названием "Хамсе", раскрывают и исследуют разнообразные темы из различных областей знаний и снискали огромную славу, на что указывает большое число сохранившихся списков его произведений. Герои его поэм – Хосров и Ширин, Лейли и Меджнун, Искандер, до сих пор остаются общеизвестными во всем мире.

"Низами Гянджеви высоко ценил простых людей, народ, что было связано не только с его гуманизмом, но и демократическим мировоззрением. Как известно, сотни рукописей великого поэта хранятся во многих самых лучших музеях мира, в частности, в США, Великобритании и Индии, которые пользуются очень большим интересом, и были опубликованы миллионными тиражами. В нашем Институте рукописей НАНА хранятся и изучаются десятки рукописей Низами Гянджеви, в том числе миниатюры известных художников Азербайджана и Востока, охватывающие творчество поэта, которые является богатым арсеналом для низамоведов. На родине поэта в Гянджинском филиале НАНА действует Институт Низами Гянджеви, где находятся рукописи поэта и находящиеся в зарубежных музеях их копии. Хотелось бы отметить, что в Баку именем Низами названы Институт литературы и Музей азербайджанской литературы, которые действуют при НАНА, где на протяжении многих лет широко изучается творческое наследие поэта, публикуются различные материалы, издаются книги и произведения", - отметил Теймур Керимли.

Творчество Низами Гянджеви всегда вызывало большой интерес общественности. Стоит отметить, что торжественное заседание, посвященное 800-летию Низами Гянджеви, состоялось 19 октября 1941 года на 42-й день полной блокады Ленинграда. А в Азербайджане юбилей был проведен после войны в 1947 году.

"В последующие годы творчество Низами носило эпизодический характер и только, когда Азербайджан возглавил великий лидер Гейдар Алиев интерес к творчеству приобрел значимый характер, привнеся новое дыхание в низамоведение, и в 1981 году на высоком уровне было отмечено 840-летие поэта. В честь 850-летия поэта 1991 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Низами. Грандиозными мероприятиями в Азербайджане, Италии, Франции, Индии, России и других странах мира было отмечено 870-летие Низами Гянджеви. В частности, при поддержке Фонда Гейдара Алиева был открыт памятник Низами в знаменитом римском парке Villa Borghese, во Франции были проведены выставки и концертные программы, выпущены красочные издания, в Индии проведен международный научный симпозиум. Я думаю, что этот Год Низами также даст возможность найти ранее неизвестные рукописи поэта, которые находятся в частных коллекциях, что даст широкие возможности для деятельности и исследований низамиведов. Изучение и пропаганда творческого наследия Низами Гянджеви вновь покажет величие азербайджанского народа, его культуры и истории", - добавил Теймур Керимли.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)