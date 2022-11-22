Будем открывать наши секреты – внучка Сергея Образцова о гастролях в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 25-27 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут большие гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва, Россия). В преддверии визита внучка знаменитого актера, режиссера театра кукол Сергея Образцова (1901 – 1992 годы) - режиссер-постановщик, заслуженная артистка России Екатерина Образцова в интервью Trend Life рассказала о спектаклях, которые увидят бакинские зрители, о подготовке к гастролям и планах на будущее.

- Екатерина Михайловна, в рамках гастролей в Баку Театр кукол имени Сергея Образцова представит три постановки. Скажите, почему выбор пал именно на эти спектакли?

- Эти три спектакля охватывают наибольшую аудиторию. Это спектакль для самых маленьких - "Кот в сапогах", постановка для детей постарше - "Волшебная лампа Аладдина" и "Необыкновенный концерт" – наш бренд, спектакль для взрослых, для семейного просмотра.

- "Необыкновенный концерт" - самый знаменитый кукольный спектакль XX века, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он был поставлен аж в 1946 году. Расскажите, менялась ли с годами постановка, и почему на Ваш взгляд, она не теряет своей актуальности?

- Постановка менялась только самим Сергеем Владимировичем Образцовым, когда театр переехал в новое здание, где была более большая сцена, тогда менялись куклы, добавились какие-то номера новые. В чем секрет? Я всегда сама задумываюсь над этим вопросом, и отвечаю себе так: "Секрет в таланте людей, которые создавали этот спектакль". Потому что, это то редкое попадание в десятку, которое бывает раз в сто лет.

- У Вас есть любимый номер в "Необыкновенном концерте"?

- Когда я была маленькая, очень любила куклу – собачку Чарли. Она на пару с курицей исполняла дуэт. Признаюсь, тогда мечтала об этой кудрявой собачке. А сейчас у меня самый любимый номер – "Танго", ведь это виртуозное исполнение, когда двух кукол ведут семь человек.

- Скажите, с технической стороны театру сложно выезжать на гастроли? Как куклы "переезжают", требуются ли для них какие-то определенные условия, имеет ли значение площадка?

- Конечно, мы выступать можем не на любой площадке. Сначала высылаем принимающей стороне так называемый райдер – в нем то, что нам необходимо, затем члены постановочной части ознакамливаются с параметрами сцены, и только потом, когда все это совпадает, мы выбираем площадку. Безусловно, за долгие годы процесс вывоза кукол на гастроли уже отработан. Кукол мы покуем, чтобы не повредить. Хотя все равно, редко, но бывают какие-то "травмы", тогда наши дежурные художники, которые едут с нами на гастроли их чинят.

- Прошлый год для театра был юбилейным - 90-летие театра и 120-летие со дня рождения его основателя Сергея Владимировича Образцова. Как праздновали эти круглые даты?

- В прошлом году у нас естественно был фестиваль, к нам приехало много гостей. А в финале года я сдала спектакль под названием "Я – Сергей Образцов". Этот спектакль идет до сих пор, главную роль там играет известный российский артист театра и кино Евгений Цыганов. К сожалению, он работает не в нашем театре, а является приглашенным артистом. В постановке у него главная роль, а все его партнеры – куклы.

- Из названия получается, что спектакль о Вашем дедушке?

- Да, но не только о нем… Он проходит через всю историю 20 века, через всю эпоху.

- Говорят: "Театр начинается с вешалки?". А лично для Вас с чего начинается театр?

- Театр начинается с работы. С нашей общей, с работы всего коллектива и, конечно, со зрителя. Мы без зрителя ничего не значим…

- Вы упомянули зрителей, мы живем в мире современных технологий, и порой кажется, что нынешних детей мало чем можно удивить. Как сделать театр привлекательным для современного ребенка?

- Где-то лет пять-десять назад во время спектакля дети еще сидели, уткнувшись в гаджеты. Сейчас этого нет, и не потому, что детей наказывают или делают замечания, а им стал интересен театр. Вообще, сейчас полные аншлаги, не только у нас, во многих театрах. Говорят, что и в Баку большая востребованность в театре. Время, видимо, диктует людям получать положительные эмоции.

- В музее театра Образцова хранится кукла Джыртдан - один из самых популярных персонажей азербайджанских сказок. Расскажите, как Джыртдан попал в музей? И есть ли там другие куклы связанные с азербайджанским фольклором.

- Бакинский театр кукол (прим.- Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига) выступал у нас на фестивале и преподнес в подарок эту куклу. Так как я не работник музея, мне трудно точно ответить, есть ли в нем другие куклы, связанные с азербайджанским фольклором. Но в нашем музее богатая коллекция, поэтому думаю, что есть и другие куклы.

- В рамках гастролей в Баку пройдет Ваш мастер-класс, чему он будет посвящен?

- Мы покажем номера сольного концерта Образцова, расскажем, как они создаются. Одним словом - будем открывать наши секреты. Думаю, любой желающий может посетить мастер-класс, но, конечно, хорошо было бы, если б пришли профессионалы.

- В ходе визита в Баку есть в планах посетить наш театр кукол, может, состоится обсуждение совместных проектов?

- Думаю, мы будем разговаривать на эту тему. У нас очень плотный график, и еще есть большое желание прогуляться по городу. Нам сказали, что Баку стал еще прекраснее. Когда мы были здесь в последний раз, он тоже был красив, мы гуляли по Старому городу (прим. - Ичери шехер), тогда там проводились реставрационные работы. Очень хотим посмотреть как изменилась столица Азербайджана, надеюсь, нам организуют экскурсию.

Фото с сайта Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова