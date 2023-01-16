Памяти Вахтанга Кикабидзе – последнее интервью с интересными историями: Такое могло произойти только в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Уход из жизни потрясающего, незабвенного певца и актера, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе тяжело отозвалось в сердцах миллионов почитателей его творчества, в том числе и в Азербайджане. Многочисленные статусы и посты в социальных сетях, фотографии с артистом, воспоминания и горькие слова соболезнования. Великий Актер и Личность! Пример высоких человеческих качеств. Большой друг Азербайджана. Он неоднократно выступал в Баку c концертами и в рамках различных вечеров, посвященных юбилеям известных деятелей культуры. И всегда его выступления на сцене Центра Гейдара Алиева, Дворца Гейдара Алиева, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Бакинского концертного комплекса "Зеленый театр", на фестивале "ЖАРА" и т.д. проходили под аншлаги и яркие овации, в теплой и дружеской обстановке. Потому что Вахтанг Кикабидзе очень любил Азербайджан, впрочем так же, как и Азербайджан любил Бубу, как его называли друзья и близкие,.

И волею судьбы последний выход Артиста на большую сцену тоже был в Баку – 17 августа 2022 года в "Зеленом театре" на вечере, организованный Фондом Гейдара Алиева, посвященного 80-летию со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. В этот вечер он начал общение со зрителями с фразы на азербайджанском языке "Mən sizi sevirəm" (Я люблю вас) посвятил песню "Страна цветов", а также исполнил азербайджанскую народную песню "Ay bəri bax", прозвучавшую на грузинском языке.

Автору этой статьи посчастливилось неоднократно беседовать с Вахтангом Кикабидзе, сделать несколько интервью. Представляем читателям Trend Life материал в память об Артисте, как последнее интервью…

"Баку для меня родной! Я очень люблю Баку - это музыкальный город. В Азербайджане – очень богатая музыкальная культура. У меня много дисков азербайджанской музыки. Мугам очень мне нравится. Всегда с радостью приезжаю в Баку, где хорошо себя чувствую. Мои сольные концерты в Баку всегда проходят при полном аншлаге, и я постоянно слышу от зрителей "приезжайте еще". Бакинцы - непередаваемо словами гостеприимный, искренний народ, публика благожелательная, обладающая отличным музыкальным вкусом. Ну, а сам город, одновременно уютный и грандиозный, вечно манит к себе любого, однажды побывавшего там с добрым сердцем и чистой душой".

"В Азербайджане также, как и в Грузии умеют ценить хорошие песню и шутку, обе нации очень гостеприимные. Когда приезжаю в ваш город, то бывает и сутками не сплю – здесь у меня много друзей, приглашают в дома, на дни рождения и другие празднества. Даже если у меня нет настроения или плохо себя чувствую, они заставляют меня выходить из отеля. Особенно люблю, когда меня угощают дюшбяра. Если летом приезжаю, то обязательно рыбачу. Это моя болезнь. Каждый раз приезжая в Баку, вижу, как город быстро строится, стал очень красивым!".

"Баку всегда удивлял. Однажды, когда вышел в аэропорту - вижу играет какой-то ансамбль из кларнетистов и барабанщиков . Мне стало интересно, кого же они так встречают? Оказалось - меня (смеется). Это мои бакинские друзья постарались".

"В 1976 году неподалеку от Баку, снимался эпизод советско-венгерского фильма о гражданской войне в Испании "Псевдоним Лукач", где я сыграл вожака анархистов Дурутти. Под Баку была создана сцена "под Испанию". Консультантом был генерал Камиль Мамедов, очень добродушный человек, которого я попросил сфотографироваться со мною, причем именно в генеральской форме. Как оказалось впоследствии это очень помогло. Когда с друзьями мы отправились рыбачить на Куру неожиданно появились представители правоохранительных органов и обвинили нас в браконьерстве. Я "включил" свою фирменную улыбку, но меня не узнали. Вообщем, ситуация складывалась тревожная - нас собирались забирать в отделение. И здесь я решил использовать это свое фото с генералом, сказав "А вам не звонили?" и показывая его. Видели бы вы их лица. Последовал моментальный ответ: "Конечно звонили, вам разрешено, мы просто вас с другими перепутали". Ну, а когда узнали нас, то не выпускали из своих домов три дня - такого вкусного плова я нигде не ел..."

"Однажды я летел из Москвы в Тбилиси чартером, надо было успеть на день рождения друга. Тогда в Тбилиси из Москвы прямого рейса не было. Надо было сесть в Баку и потом лететь в Тбилиси. Опаздывал... И когда выяснилось, что в Баку никто не будет сходить, а если приземлимся здесь то придется еще больше часа простоять в Баку, я в шутку сказал стюардессе: "Сообщите в бакинский аэропорт, что Мимино опаздывает, может, пустят без посадки". Это было нереально для гражданской авиации! Но все же стюардесса сказала экипажу, и они связались с Баку. Надо было видеть ее лицо, когда, возвратившись через несколько минут, она сказала. "Как только пилоты сказали, что Мимино опаздывает, в Баку ответили - Пускай летит!". Она была в шоке, как и пассажиры салона! Ни разу ни у кого, кто летал, не было ничего подобного (смеется)".

"Я был знаком с Гейдаром Алиевым, мы неоднократно встречались. Необыкновенно обаятельный человек, гостеприимный, прекрасно разбирался в искусстве. Познакомились мы на кинофестивале, который проходил в Баку в 1974 году, где главный приз завоевал гениальный фильм Василия Шукшина "Калина красная", а грузинский фильм Георгия Шенгелая "Мелодии Верийского квартала", где я исполнял главную роль, получил высшую награду в номинации "за лучший музыкальный фильм", в чем, конечно, главная заслуга принадлежит волшебно одарённому мелодисту Гоги Цабадзе, которого все знают по песне "Тбилисо". Нас тепло принимали, устраивали банкеты. Остались яркие впечатления. Я очень переживал уход из жизни Гейдара Алиева, который относился ко мне с какой-то особой теплотой".

"Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить…" и многие другие фильмы с участием Вахтанга Кикабидзе навсегда вошли в сердца любителей кино. Актера с Азербайджаном связывали и творческие узы - в документальном фильме азербайджанского режиссёра Джавида Имамвердиева "Удивительная жизнь" (2009) он поделился воспоминаниями о легендарном квартете "Гая", снялся в азербайджано-грузинской приключенческой комедии режиссера Георгия Кикалишвили "Робинзон и девять Пятниц" (2015). В 2014 году актер сыграл в мюзикле "Мелодии Верийского квартала" ("Melodies of Vera District") с участием звезд кино и театра Грузии на сцене Центра Гейдара Алиева.

"Несколько раз выступал в уникальном по красоте и ауре месте – Центре Гейдара Алиева. Потрясающее здание, оно необычное по архитектуре, но вместе с тем, в нем очень легко выступать", - говорил артист.

В одном из концертов, который прошел в Центре Гейдара Алиева, даже раздал майки со знаменитой фразой из "Мимино" - "Ларису Ивановну хочу" и с флагами Азербайджана и Грузии.

"- Вахтанг Константинович, добро пожаловать в Баку!

- Эта фраза "Добро пожаловать в Баку" имеет для меня особый смысл, потому что я очень люблю Баку, и всегда говорил в своих выступлениях, что с удовольствием жил бы в двух городах - один из них Тбилиси, другой Баку. Я люблю эти города и чувствую себя здесь очень хорошо. Здесь у меня много друзей и мы часто ездим друг другу в гости.

Я помню, когда приехал впервые сюда лет сорок или пятьдесят назад. На протяжении последних лет Баку стал настолько величественным и прекрасным - просто нет слов, чтобы выразить свои эмоции и мысли.

Особо хотелось бы отметить, что я во второй раз выступаю на сцене уникального Центра Гейдара Алиева и выражаю глубокую признательность публике за теплый прием, любовь и уважение. Это удивительное здание произвело на меня впечатление не только своей красотой и оригинальной архитектурой, но и тем, что здесь очень добрая аура, что очень важно для успешного выступления артиста.

- Мы знаем, что у Вас много друзей, и вы очень цените эти отношения. В чем для Вас истинное предназначение дружбы?

- Дружба для меня значит многое в жизни. Моя супруга мне говорит, что на первом плане в моей жизни - это Родина, второе - друзья, а уже потом семья, хотя должно быть наоборот. А я ей отвечаю, что это уже у меня в крови, меня так мать воспитала.

Дружба - это то, без чего человек не может обойтись в жизни! В своей жизни я встречал людей, у которых вообще нет друзей. Не могу их понять - они как инопланетяне для меня. У меня действительно много друзей, которые имеют для меня очень большое значение. С ними я всегда могу быть откровенным, найти решение любой проблемы, помочь друг другу, приятнее провести время и т.д. Дружба - это счастье! Когда два человека близки друг другу, как родные люди. И на какие бы вершины жизнь не ставила человека, это никогда не заменит дружбу!

- Одно время Вы работали с нашим прославленным джазменом, основоположником нового направления в джазе - азербайджанского джаз-мугама Вагифом Мустафазаде. Расскажите об этом.

- Мы вместе работали на протяжении шести лет. Это был потрясающий человек и музыкант, который был неоценен в советское время. Я его называл "Шах Аббас" за его небольшой рост и густые усы (смеется). Своими маленькими пальцами он создавал великие шедевры! Вагиф Мустафазаде покорял слушателей своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразным гармоническим языком. Это было незабываемо! Мы постоянно ездили на гастроли, и он постоянно говорил мне, что больше не будет со мной вместе обедать: "Я хорошо ем, а ты практически ничего не кушаешь. Ты настолько худой, что со стороны люди думают, что ты больной человек" (смеется). И вот однажды он написал мне рецепт, чтобы я поправился: "Кушать в день по четыре порции борща, и по шесть порций макарон и гречки с котлетами..." (смеется).

А однажды, когда я был в Баку, он пригласил меня на шашлык. "Буба, я зарезал барана, 23 кг чистого веса, приходи в гости", - сказал он мне. А когда я спросил, кто еще будет в гостях, он ответил: "Как кто? Никто! Только ты и я!" (смеется). Так и не осилили вдвоем этого барашка. Потрясающий был человек!

- Вы всех поражаете своей очаровательной улыбкой, а на сцене выглядите как настоящий аристократ. Как известно, Ваш отец Константин Николаевич происходил из имеретинского дворянского рода, а мать Манана Константиновна Багратиони - из грузинского княжеского рода Багратиони-Давиташвили, ветвь грузинской царской династии Багратиони, а бабушка Ольга по материнской линии - из старинного княжеского рода Амирэджиби из Картли. Отражаются ли гены человека в его творческой деятельности и жизни?

- Скорее, все зависит от воспитания и окружения человека, ведь ребенок рождается на свет абсолютно чистым и с детства впитывает в себя что видит и слышит. С раннего детства я видел в гостях своей семьи художников, писателей, политиков, и эта атмосфера, несомненно, сказалась на моем развитии. Мы росли на этой атмосфере взаимного уважения, культуры и доброжелательности. Сегодня, к сожалению, многое поменялось и правильно жить оказалось очень трудно".

Нам будет очень не хватать Вахтанга Кикабибзе… А его лирические, веселые и грустные, среди которых были "Пожелание", "Проводы любви", "Я жизнь не тороплю", "Чита-грита-чита-маргарита", "Мои года - мое богатство" и другие мы по прежнему будем слушать и восхищаться, с доброй памятью и слезами на глазах… Светлая память о великом Артисте всегда будет жить в наших сердцах…