Место силы Эльчина Азизова – откровения об оперной сцене и шоу "Маска" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов имеет множество поклонников среди взыскательной публики по всему миру. Прославленный баритон поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями о работе в Большом театре и участии в российских музыкальных проектах.

– Эльчин Яшарович, расскажите, пожалуйста, о вашей работе в качестве солиста Большого театра России. Какие ваши роли в Большом недавно могли или вскоре смогут увидеть российские зрители?

– В Большом театре я открыл уже свой шестнадцатый сезон и исполняю очень много партий, это для меня безумно почётно и важно. Общеизвестный факт, что один из моих самых любимых композиторов – Джузеппе Верди, исполнять его произведения для меня всегда большой праздник. Летом, в конце прошлого театрального сезона, в Большом театре был возобновлён показ великолепного спектакля "Бал-маскарад", в котором я с удовольствием исполняю партию Ренато. Для меня каждая роль в опере Джузеппе Верди исключительно важна, потому что я считаю этого композитора "вокальным доктором". Если исполнять его произведения правильно, то вокальных проблем не будет никогда. Помимо этого, Верди ещё и потрясающий композитор. Все композиторы простраивают драматические линии, но то, как уникально делает это Верди, мне, пожалуй, ближе всего. Каждый спектакль этого автора для меня – большая радость. В новом сезоне также представлены оперы П. И. Чайковского, Дж. Пуччини, Н. Римского-Корсакова. Также, безусловно, ожидается много премьер, новых наименований, но это отдельная большая тема для разговора.

– Недавно в Астрахани состоялся грандиозный международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны". Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в этом музыкальном празднике: как вы получили приглашение на него, с какой программой выступили перед российской публикой?

– Фестиваль прикаспийских государств в Астрахани проходит далеко не первый год. Это знаковое, яркое и тёплое событие, в том числе и потому, что в конце августа в Астрахани очень жарко. Мне безумно понравилась Астрахань – я впервые побывал в этом городе, несмотря на то, что он, так же как и мой родной Баку, находится на побережье прекрасного Каспия. Когда поступило предложение поучаствовать в фестивале, я с удовольствием его принял. Выступать на открытии подобного мероприятия – это всегда очень почётно. Я с огромным удовольствием исполнил произведения азербайджанских композиторов: арию Мардана из оперы "Вэтэн" ("Родина") Джовдета Гаджиева и Гара Гараева. И, конечно же, я не мог пройти мимо произведений Рахманинова, со дня рождения которого в этом году исполнилось 150 лет. Я с большой радостью исполнил каватину Алеко из одноимённой оперы. Это был замечательный концерт для потрясающей публики. Я на 100 процентов уверен, что вернусь в Астрахань на этот фестиваль или для других выступлений, и буду продолжать получать удовольствие от общения с потрясающими музыкантами и удивительной публикой.

– Какие впечатления от выступления в астраханском кремле и от самого города оказались для вас наиболее яркими?

– Выступления на открытом воздухе – это всегда необычный опыт. А уж выступать в таком знаковом месте как астраханский кремль – и вовсе нечто за гранью, необыкновенно приятно и интересно. Эти стены были свидетелями истории такого замечательного города! А ещё город мне запомнился тёплыми людьми, бесконечным гостеприимством и, скажу честно, – очень вкусной едой.

– С кем из коллег вам удалось увидеться или познакомиться на фестивале, завязались ли у вас какие-то новые творческие контакты?

– Я повидался со своими коллегами, с которыми мы очень давно дружим, например, с Ольгой Пудовой и Эльдаром Абдразаковым. Также я познакомился с прекрасным дирижёром, руководителем оркестра прикаспийских государств Михаилом Голиковым. А во время замечательной экскурсии по Астраханскому театру оперы и балета я с большим удовольствием познакомился с его директором Шаговой Натальей Викторовной и художественным руководителем и главным дирижёром Ворониным Валерием Владимировичем. Надеюсь, что наши совместные планы и идеи в ближайшем будущем реализуются.

– Один из дней астраханского фестиваля стал Днём Азербайджана – в исполнении азербайджанских исполнителей прозвучала национальная музыка. В чём, по-вашему, главное значение подобных совместных культурных проектов для Азербайджана и России?

– День Азербайджана в рамках такого фестиваля – это всегда очень приятно и правильно, учитывая наши многовековые исторические связи с Россией. Тесные экономические и политические взаимоотношения – это прекрасно, но для меня как представителя культуры особое значение в жизни имеют именно культурные связи, культурный обмен. Представление, популяризация культуры одной страны в другой – это большой и правильный путь. На мой взгляд – взгляд представителя азербайджанской культуры – так и должно быть, это безумно важно.

Нельзя забывать и о том, что в Астрахани есть большая азербайджанская диаспора. Для её представителей, я думаю, Дни Азербайджана стали совершенно особым праздником.

– В этом году вам довелось поучаствовать в необычном российском музыкальном проекте – шоу "Маска", где вы дошли до финала. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте: какие эмоции подарило вам шоу, что дало в творческом плане.

– Шоу "Маска" – это безумно яркое событие в моей жизни, то, что уже навечно записано в мою личную историю. Я получил невероятное удовольствие, участвуя в этом празднике, тем более что мне посчастливилось дойти до финала шоу. Я безумно полюбил свою маску мандрила. Думаю, что переоценить это шоу очень сложно, потому что оно неповторимо. Тот, кто как-то соприкасался с этим проектом, не забудет его никогда. Я бесконечно благодарен продюсерам "Маски" за предложение поучаствовать, за те эмоции, которые получал я, и получали зрители на протяжении двух месяцев, которые остались со мной навсегда. Мне до сих пор пишут по поводу шоу, и сам я пересматриваю свои выступления – мне это очень нравится, потому что это и весело, и позволяет раскрыть в себе какие-то таланты, о которых ты, возможно, до этого не знал. Поэтому шоу "Маска" – это совершенно точно самое потрясающее шоу, в котором мне доводилось участвовать, да и вообще самое крутое шоу. Оно нетривиально, уникально, оно имеет армию фанатов, и участие в нём, конечно же, – большая честь.

– Также летом вы вошли в состав жюри конкурса имени Чайковского в Москве. Какие впечатления оставило у вас это событие?

– Да, я был членом жюри конкурса Чайковского, и в первую очередь для меня это – некое признание меня как человека, причастного к музыке и опере. Быть частью, наверное, самого важного оперного конкурса в мире – очень почётно и приятно. Но, безусловно, это – непростая работа. Ведь за несколько дней нужно прослушать много материала, правильно оценить множество вокалистов. Мне было безумно сложно – я не считаю себя вправе судить чей-то колоссальный труд, ставить оценки. Надеюсь, что я справился достойно. Стоит учитывать, что в этом конкурсе участвовали сильнейшие, потрясающие вокалисты, и даже если кто-то вдруг не смог пробиться в финал или не получил какую-либо премию, для меня это всё равно победители по жизни: уверенные, смелые, безусловно талантливые. Я старался поддерживать их как мог, но миссия жюри – "журить", выставлять оценки, выявлять самых лучших. Это была незабываемая неделя, когда мы вместе с моими именитыми коллегами прослушивали вокалистов, и я очень благодарен Валерию Абисаловичу Гергиеву за это приглашение.

– Какие ещё творческие проекты сегодня связывают вас с Россией? Есть ли какие-то перспективные планы нового творческого сотрудничества?

– Мои планы связаны, в первую очередь, с моим любимым потрясающим Большим театром. Это мой дом, родные стены, "место силы", как любят сейчас говорить. У меня есть много очень интересных предложений и проектов, но я не люблю загадывать наперёд. Все анонсы появятся в своё время, следите за моим творчеством, и вы будете в курсе всех событий – как сольных концертов, так и спектаклей в России, и непосредственно в моём любимом Большом театре.