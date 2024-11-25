После концерта ко мне подошёл 89-летний мужчина - Эльнара Мамедова рассказала о работе в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Россию и Азербайджан традиционно объединяют тесные творческие связи в области оперного искусства. Яркий вклад в это сотрудничество вносит прославленная и горячо любимая как на родине, так и в России сопрано Эльнара Мамедова - заслуженная артистка Азербайджана, выступающая приглашённой солисткой московского музыкального театра "Геликон-опера". Этот год для певицы был отмечен сразу несколькими крупными творческими проектами, включая сольный вокальный вечер, снискавший недавно в Санкт-Петербурге бурные овации зрителей.

В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Государственной думы Дмитрия Савельева, Эльнара Мамедова поделилась своими впечатлениями от работы в России и рассказала о совместных российско-азербайджанских творческих проектах в сфере музыки.

- Эльнара ханум, расскажите, пожалуйста, о вашем вокальном вечере, состоявшемся не так давно в Санкт-Петербурге. Как родилась идея этого концерта, по какому принципу были отобраны произведения его программы, какие впечатления вечера стали для вас самыми яркими?

- Да, этот год я решила посвятить сольным концертам, среди которых особое место занял мой сольный вокальный вечер, состоявшийся в октябре в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.

Мне очень хотелось подарить зрителю праздник вокальной музыки, хотя бы ненадолго отвлечь от всяческих проблем и мыслей, поэтому и программу я выбрала именно исходя из этих соображений, исключительно праздничную, веселую и яркую, в основу которой легли всеми любимые произведения из опер, оперетт, мюзиклов. Ну и, конечно, как же обойтись без романсов?

Очень счастлива была видеть радостные глаза зрителей, слышать бурные аплодисменты и положительные отзывы. Это всегда очень вдохновляет, и в такие моменты понимаешь, что делаешь именно то, что должен, занимаешься своим делом, да еще и очень любимым!

- На вашем творческом вечере в Санкт-Петербурге звучали, в частности, произведения Гара Гараева и Арифа Меликова. Что вы ощущаете, представляя музыку родины в России? Близка ли российской публике азербайджанская музыка, как её принимают?

- Я стараюсь всегда включать в концерты музыку азербайджанских авторов, знакомить с ней как российскую, так и европейскую аудиторию, при этом, без преувеличения, всегда ощущаю исключительно счастье и гордость!

В этом концерте я исполнила романсы Арифа Меликова, Гара Гараева и Фархада Бадалбейли. Зрители всегда встречают бурными овациями все эти композиции. Многие подходили и писали после концерта, спрашивали ноты. Конечно, мне это очень приятно.

Я горжусь тем, что в Санкт-Петербурге и в России в целом очень хорошо знают многих азербайджанских деятелей культуры и композиторов. В Мариинском театре ставятся балеты Арифа Меликова и Фикрета Амирова. Главные партии исполняет наш соотечественник, мой хороший друг, премьер Мариинского театра, заслуженный артист Тимур Аскеров. За дирижёрским пультом в России часто можно увидеть маэстро Эйюба Гулиева, заслуженного артиста, главного дирижёра и музыкального руководителя Государственного театра оперы и балета Азербайджана. Хореографом также выступает наш земляк, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, который совсем недавно получил звание народного артиста России, с чем я его искренне поздравляю.

Стоит отметить, что Петербургский зритель - один из самых искушенных. Недаром же Петербург носит звание культурной столицы России. Тут с юности прививают любовь к качественной музыке, искусству и литературе, поэтому всегда чувствуешь дополнительную ответственность, выступая перед такой публикой.

Порой удивляешься, как некоторые зрители, которые не являются профессиональными музыкантами, но с детства регулярно посещают концерты классической музыки, разбираются в стилях, музыкальности, фразировках и в других тонкостях даже лучше некоторых музыкантов.

После концерта ко мне за кулисы подошёл за автографом 89-летний мужчина, он рассказал, что был самым первым зрителем в этом зале, как только тот открылся, и не пропустил ни одного концерта. Признаюсь, это вызывает восхищение!

- Также на вашем музыкальном вечере звучали произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Дунаевского... А кто из русских композиторов лично вам особенно близок - чьи произведения вы с удовольствием исполнили бы в Азербайджане?

- Я очень люблю русскую музыку! Еще с юного возраста моё сердце покорил Сергей Рахманинов. Он для меня всегда на первом месте. В своей музыке он сконцентрировал все лучшее, что было и есть в русской природе, культуре и характере. Конечно, нельзя не отметить Н. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева. Это золотой фонд не только русской, но и мировой культуры.

Думаю, в Азербайджане с большим удовольствием приняли бы романсы в камерном исполнении, в том числе моего любимого Рахманинова. Романс - весьма непростой жанр, требующий глубокого осмысления характера и выразительности исполнения. Порой даже в небольшом романсе спрятан глубокий смысл и драматургия, которую необходимо показать, раскрашивая музыку и поэзию своими вокальными красками.

Я планирую в ближайшее время уделить больше внимания русской камерной музыке, куда, безусловно, включу романсы моих любимых композиторов. Возможно, следует задуматься и о записи альбома классических романсов русских композиторов.

- Расскажите, пожалуйста, как сложилось ваше сотрудничество с российскими коллегами - вокалистами Яной Меликаевой и Ярамиром Низамутдиновым, концертмейстером Еленой Самариной, с которыми вы вместе выступили на этом вечере.

- С Яной Меликаевой мы познакомились в Баку на юбилейном вечере в честь 15-летия Фонда Гейдара Алиева в 2019 году. С тех пор очень дружны и часто принимаем участие в совместных проектах. Яночка - невероятный человек с красивой душой, талантливая певица с роскошным голосом! Я, не раздумывая, сразу же пригласила её на свой вокальный вечер, где мы исполнили дуэт "Аве Мария" Фархада Бадалбейли.

С Еленой Самариной я знакома с 2015 года, со времени своего обучения в музыкальной академии Елены Образцовой. Мы много успешно сотрудничали, разучивали партии. У меня не было сомнений, что этот вечер я хотела бы разделить именно с прекрасной Еленой, невероятно чутким и тонким музыкантом.

А с Ярамиром мы познакомились совсем недавно. Он очень талантливый певец, который покорил сердца зрителей своим голосом.

Для меня очень важно работать не только с профессионалами, но и с хорошими, добрыми людьми без какого-либо пафоса и высокомерия. В атмосфере добра, таланта и уважения творить - одно удовольствие.

- Недавний грандиозный концерт "Опера и мода. 7 красавиц", прошедший в Баку, стал не только единством музыки и моды, но и прекрасным примером сотрудничества азербайджанских и российских исполнителей. Какие впечатления оставило у вас участие в этом проекте и сам приезд в родной Баку?

- Да, это было потрясающе! Это уже второй грандиозный проект моего друга, Орхана Султана. В последние годы он создает почти все мои концертные образы, которые не оставляют никого равнодушными.

Что касается моих приездов в родной город, то побывать дома для меня - всегда большой праздник! При любой возможности я стараюсь прилететь на Родину! Почти все мои родные остались в Азербайджане, поэтому для них тоже праздник, когда я прилетаю, да еще и с концертом.

- Вы уже давно покорили российскую сцену. Расскажите, пожалуйста, о вашем текущем сотрудничестве с московским музыкальным театром "Геликон-опера".

- Всё верно, с 2019 года я являюсь солисткой московского театра "Геликон-опера", а с недавнего времени выступаю в статусе приглашенной солистки. Признаюсь, что сотрудничество в таком формате для меня более удобно, так как служба в штате театра подразумевает полное погружение в его жизнь и постоянное присутствие. Учитывая, что мы с семьей живем в Санкт-Петербурге, это создает определенные трудности.

"Геликон" – это уникальный в своем роде театр, я его очень люблю. В нем трудятся прекрасные люди и мастера. Сейчас наш формат взаимодействия позволяет мне больше времени проводить с семьей, вести активную концертную деятельность и принимать участие в различных проектах, а также участвовать в некоторых постановках театра при соответствующей договоренности.

- В этом году одним из заметных музыкальных событий в Москве стал концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе", организованный Фондом Гейдара Алиева и прошедший в "Геликон-опера". Это был памятный вечер? В чём вы видите главное значение взаимообогащающего сотрудничества России и Азербайджана в сфере культуры?

- Действительно, это был замечательный концерт, насыщенный добротой и дружбой.

Культура и искусство – это же всегда про созидание, творчество, открытие нового и прекрасного, а взаимодействие в сфере культуры является одним из столпов построения крепких дружеских отношений, основанных на принципах взаимоуважения. Разве не так должны строиться отношения соседей?

Обратите внимание, как за последние 5-7 лет увеличился интерес россиян к нашей республике, сколько туристов посещают не только Баку, но и другие регионы страны. Я со многими общаюсь, как среди коллег, так и с людьми, не связанными с музыкой, и хочу сказать, что интерес к нашей республике, ее истории и культуре по-настоящему искрений, а отзывы только положительные.

Конечно, это результаты большой межгосударственной работы, частью которой являются такие проекты, как концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе", а также множество других совместных мероприятий, организуемых Фондом Гейдара Алиева.

Также хотела бы отметить деятельность Русского дома в Баку, который проводит большую работу по знакомству наших сограждан и гостей столицы с обширной русской культурой.

- Среди ведущих партий, с которыми вы выступаете в "Геликон-опера", в частности, главная роль в опере "Золушка", написанной Леонидом Ванштейном, одним из самых талантливых учеников Кара Караева. Сегодня эта опера, впервые поставленная в прошлом веке на сцене Азербайджанского Театра оперы и балета, сохранив свои восточные интонации радует публику в России, при участии дирижера-поставщика Ялчина Адигезалова. Можно ли сказать, что участие в этом спектакле в чём-то особенное для вас?

- Партия Золушки - одна из моих любимых! Невероятно красивая музыка, наполненная добротой и тонким юмором. Настоящая сказка, в которой я действительно ощутила себя маленькой принцессой!

Следует признаться, что премьерный спектакль дался мне непросто, так как я была в положении на немаленьком сроке, что сделало выступление в какой-то степени особенным для меня. В спектакле множество танцев, движений, и я с большой благодарностью вспоминаю помощь моего коллеги по спектаклю Ивана Волкова, который исполнял партию Принца, и помог мне со всем успешно справиться. Сейчас Иван украшает сцену Ростовского музыкального театра.

Ну и конечно же счастье петь такую музыку в любимом театре, под чутким управлением одного из моих любимых дирижеров, который всегда дышит вместе с тобой – это маэстро Ялчин Адыгезалов. Так же этот спектакль останется навсегда в моем сердце благодаря моей семье, которая специально прилетела из разных стран послушать и поддержать меня. К сожалению, это был последний спектакль, на котором были моя любимая мамочка и свекровь… Безумно счастлива, что они увидели меня в этом добром светлом образе, где любовь и добро одержали победу!

Я очень люблю этот спектакль, постановка режиссера Ильи Анатольевича Ильина просто чудесная, всем очень рекомендую обязательно посетить этот спектакль в "Геликон-опере". Также очень надеюсь и мечтаю, что эта постановка однажды приедет в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!