Травма Тома Круза на съемках фильма оказалась серьезной

Американский актер Том Круз при выполнении трюка на съемках шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима" сломал две кости голеностопного сустава. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Sun.

Ранее стало известно, что Круз получил травму при выполнении трюка на съемках "Миссия невыполнима" в Лондоне. Инцидент с 55-летним актером, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, произошел в воскресенье. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и ударился о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы. Насколько серьезно его ранение, неизвестно.

После травмы актера съемки фильма будут приостановлены на четыре месяца, отмечает газета.

"Повреждение сильнее, чем казалось сначала. Том серьезно повредился, и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. Он крупнейшая звезда фильма, и все вращается вокруг него. У руководителей фильма не было другого выхода, кроме как приостановить съемки", - приводит издание слова источника, близкого к съемочному процессу. Ожидается, что актер поедет домой в США на лечение.

Первый фильм "Миссия невыполнима" режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. Выход шестой части киносаги запланирован на июль 2018 года. Известно, что сюжет завязан на продолжении истории секретного агента Итана Ханта, роль которого на протяжении всех фильмов играет Круз. Ранее СМИ стало известно, что гонорары актера за предыдущие фильмы составили более 70 миллионов долларов, включая проценты от сборов.