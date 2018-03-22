Я еду в Баку - Наталья Подольская (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская исполнительница Наталья Подольская выступит на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Яркая, солнечная Наталья Подольская станет долгожданной гостьей нашего фестиваля! Очаровательная артистка будет исполнять свои хиты и зажигать с нами 27 июля. В этот же день пройдут юбилейные вечера Владимира Преснякова, Леонида Агутина и Валерии", - отмечено на странице фестиваля.

На своей странице в Instagram Наталья Подольская также разместила видеоролик, который подписала: "Я еду в Баку на фестиваль "ЖАРА"".

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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