Дню влюбленных в Азербайджане посвящается (ВИДЕО)

29 июня 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 30 июня в Азербайджане отмечается День влюбленных. К этой дате певец Мурад Садых представил лирическую композицию и видеоролик «Mən bilirdim» (Я знал) на музыку заслуженного деятеля искусств Вагифа Герайзаде и слова народного поэта Джабира Новруза. Данная композиция из репертуара народного артиста Азера Зейналова, сообщает Trend Life.

«Любовь дарит радость и печаль, восторг, сомнения и мечту. Главное – это настоящие чувства, без которых невозможно жить. А если любовь уходит из сердца, то это уже отчаяние, пустота. А, как известно, природа не терпит пустоты…» - сказал Trend Life Мурад Садых.

Эта дата, 30 июня, символизирует день свадьбы погибших во время январских событий 1990 года Ильхама и Фаризы. Ильхаму было 27 лет, а Фаризе всего 19… С 2004 года день их свадьбы отмечается в Азербайджане как День влюбленных. Этот день считается символом любви, верности и отваги, а история любви Фаризы и Ильхама является примером для подражания для всех влюбленных. Именно 30 июня Фариза и Ильхам, бесконечно любящие друг друга, скрепили себя узами брака и дали друг другу слово быть везде и всегда вместе...На их могиле в Аллее шехидов установлена свадебная фотография.

(Автор: Вугар Иманов)

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