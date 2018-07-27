Николай Басков: "Жара" в Баку зашкаливает своими эмоциями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Фестиваль "Жара" в Баку зашкаливает своими эмоциями, ярким колоритом и очень доброй аурой! Ставший уже традиционным международный фестиваль является главным музыкальным событием лета с участием самых популярных исполнителей и талантливой молодежи. Зажигательная атмосфера, очень теплая публика, удивительные артисты превратили фестиваль в большой праздник музыки и дружбы", - сказал известный эстрадный оперный певец, народный артист России и Украины Николай Басков, который в этом году также является ведущим фестиваля "Жара 2018".

В третьем фестивале "Жара", который проходит 26-29 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze, принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.



​​​​​​(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.