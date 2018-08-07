Макс Барских: В Баку было весело и круто! (ВИДЕО, ФОТО)

7 августа 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Украинский певец и композитор, автор песен Николай Бортник, более известный как Макс Барских, во второй раз принял участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018" и поделился с Trend Life своими впечатлениями.

"Очень люблю приезжать в Баку, а фестиваль "ЖАРА" можно назвать большим праздником музыки, друзей и отличного настроения. Все сделано с сердцем и душою, большой любовью и вниманием к артистам и зрителям. В Баку было весело и круто!", - отметил Макс Барских.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители Азербайджана фестиваля "ЖАРА 2018": Яркий праздник служит пропаганде страны (ФОТО)
Звёздный мир 6 августа 17:36
В Азербайджане невероятный патриотизм и сплоченность - Jah Khalib (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 5 августа 23:40
Когда летела в самолете, то уже была потрясена Баку – Слава (ФОТО)
Звёздный мир 5 августа 14:59
Белый азербайджанский цветок Любовь Успенской (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 5 августа 13:43
Сергей Лазарев: Фестиваль "ЖАРА" – это своеобразный пионерский лагерь, но для взрослых (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 3 августа 17:23
В Баку всегда отличное настроение – Ани Лорак (ФОТО/ВИДЕО)
Звёздный мир 3 августа 16:57
Лента новостей
Обнародованы стоимость и мощность молокозавода на территории агропарка "Ялама"
Экономика 13:00
Судну с 87 мигрантами разрешили причалить в Испании
Европа 12:51
В Грузии пресекли незаконный экспорт лекарств в Узбекистан
Грузия 12:44
Туркменистан готовится к председательству в СНГ
Туркменистан 12:33
Текстильные предприятия Узбекистана и России обсудят перспективы совместной деятельности
Бизнес 12:22
Биткоин торгуется ниже семи тысяч долларов
Бизнес 12:21
В Азербайджане установлены единые тарифы на подключение жилых помещений к электросети
Энергетика 12:19
В ЕС могут отказаться от работы с Ираном из-за штрафов США
Европа 12:13
В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 11:58