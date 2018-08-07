Макс Барских: В Баку было весело и круто! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Украинский певец и композитор, автор песен Николай Бортник, более известный как Макс Барских, во второй раз принял участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018" и поделился с Trend Life своими впечатлениями.

"Очень люблю приезжать в Баку, а фестиваль "ЖАРА" можно назвать большим праздником музыки, друзей и отличного настроения. Все сделано с сердцем и душою, большой любовью и вниманием к артистам и зрителям. В Баку было весело и круто!", - отметил Макс Барских.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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