Анна Седокова выразила восхищение добротой и гостеприимством азербайджанцев (ФОТО)

7 августа 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Украинская поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова, которая во второй раз приняла участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018", выразила восхищение добротой и гостеприимством азербайджанцев, сообщает Trend Life.

"Для меня главное в любой стране – это его жители, а доброта и гостеприимство азербайджанцев достойны выше всяких слов. Здесь с таким вниманием и заботой относятся к каждому артисту и гостю, что просто поражаешься невероятной позитивной ауре. А фестиваль "ЖАРА" – это праздник, на который всегда хочется приезжать с большим удовольствием. Баку очаровал меня!", - отметила Анна Седокова.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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