Супермодель Наталья Водянова восхищена красотой Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения. В форуме принимают участие более 220 гостей, представляющих 45 стран, сообщает Trend Life. В форуме принимает участие российская супермодель, актриса и филантроп Наталья Водянова.

В беседе с азербайджанскими журналистами супермодель отметила, что восхищена красотой столицы Азербайджана.

"Баку очень красивый и, очевидно, богатый город. Признаюсь, что не ожидала увидеть здесь чистоты и красоты такого масштаба. Знала, что в Баку есть Центр Гейдара Алиева, который является уникальным архитектурным творением всемирно известного архитектора Захи Хадид. Я большая поклонница творчества Хадид, и всегда хотела увидеть Центр.

Я поражена архитектурой столицы Азербайджана, и еще у вас очень вкусная национальная кухня. Баку – мне очень понравился", - отметила Водянова.

Отметим, что Водянова активно занимается благотворительной деятельностью. В 2004 году она основала собственный фонд "Обнажённые сердца" (The Naked Heart Foundation), миссия которого помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.

(Автор: Джани Бабаева )

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