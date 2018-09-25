Супермодель Наталья Водянова восхищена красотой Баку (ФОТО)

25 сентября 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения. В форуме принимают участие более 220 гостей, представляющих 45 стран, сообщает Trend Life. В форуме принимает участие российская супермодель, актриса и филантроп Наталья Водянова.

В беседе с азербайджанскими журналистами супермодель отметила, что восхищена красотой столицы Азербайджана.

"Баку очень красивый и, очевидно, богатый город. Признаюсь, что не ожидала увидеть здесь чистоты и красоты такого масштаба. Знала, что в Баку есть Центр Гейдара Алиева, который является уникальным архитектурным творением всемирно известного архитектора Захи Хадид. Я большая поклонница творчества Хадид, и всегда хотела увидеть Центр.

Я поражена архитектурой столицы Азербайджана, и еще у вас очень вкусная национальная кухня. Баку – мне очень понравился", - отметила Водянова.

Отметим, что Водянова активно занимается благотворительной деятельностью. В 2004 году она основала собственный фонд "Обнажённые сердца" (The Naked Heart Foundation), миссия которого помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самые высокооплачиваемые модели мира (ФОТО)
Стиль 18 сентября 2015 13:44
Лента новостей
Более 50% обращений к банковскому омбудсмену в Азербайджане решены в досудебном порядке
Бизнес 13:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился с III Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX-2018
Политика 13:04
В МИД России прокомментировали решение о поставках С-300 в Сирию
Россия 13:03
Ёжик дарит позитивные эмоции азербайджанским звездам и детям (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:00
В Турции задержаны два члена ИГ
Турция 12:50
Банковские металлы в Азербайджане подорожали
Бизнес 12:43
"Вертолеты России" обсудят создание сервисного центра в Азербайджане
Бизнес 12:42
В Казахстане объем наличных денег в обращении уменьшился
Бизнес 12:35
Мамедъяров: До 2020 года Азербайджан планирует поставить газ с месторождения «Шах Дениз» в ЕС
Энергетика 12:24