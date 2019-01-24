Азербайджанская певица снимает в России фильм про мафию (ФОТО)

24 января 2019 17:10 (UTC+04:00)

В Москву приехала азербайджанская исполнительница Афаг Аслан. В российскую столицу певицу привели съемки нового клипа.

"Я очень часто приезжаю в Москву по делам. В этот раз приехала сюда на съемки нового клипа. Также мы планируем провести в Москве красивую фотосессию", - сказала певица корреспонденту портала "Россия для всех".

Афаг Аслан также рассказала о съемках сериала, которые будут проходить в четырех странах: "Мы также начали съемки сериала "Последняя надежда". Руководителем проекта и исполнительницей главной роли являюсь я сама.Режиссером фильма выступил Вугар Вагифоглы, а директором — Хаял Рустамов. Это сериал про мафию, где я играю роль главного мафиози. Съемки будут проходить в 4 странах: России, Турции, Грузии и Азербайджане. Я верю в нашу команду и уверена, что мы создадим уникальный проект, который понравится всем любителям сериалов и короткие сроки соберет очень большую аудиторию".

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