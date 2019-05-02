Филипп Киркоров оригинально поздравил Юсифа Эйвазова: Ненавижу тебя!

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России Филипп Киркоров оригинально поздравил с днем рождения народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, которому второго мая исполнилось 42 года, сообщает Trend Life.
Поздравление, а также коллаж из совместных фотографий с Эйвазовым, Киркоров разместил на своей странице в Instagram.
В поздравлении Киркоров назвал Эйвазова братом-близнецом, большим артистом большой сцены, отличным парнем и своим другом.
"Будь счастлив, и да звучит всегда ярко твой голос, и всегда верхнее си-бемоль, до и даже ре переливается всеми красками твоего таланта! Ну и не теряй "чуйку" и нюх на моду! Пока мы одеваемся с тобой одинаково, fashion-бизнес будет процветать и развиваться…", - пишет Киркоров.
Также народный артист удивляется тому, как Юсифу Эйвазову удалось похудеть.
"Единственно ненавижу тебя, за то, что ты так похудел! Ну, как же это у тебя так получилось? Невероятно!", - подчеркивает народный артист России.
Отметим, что Филипп Киркоров на протяжении долгих лет дружит с супружеской четой Анна Нетребко-Юсиф Эйвазов.
Напомним, что Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)
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