Израиль, Турция, США, Казахстан и Узбекистан могут стать площадкой для фестиваля "ЖАРА"

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в Дубае (ОАЭ). Соорганизатор фестиваля "ЖАРА", певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) рассказал РИА Новости о планах "Жары" на будущее, передает Trend Life со ссылкой на агентство.

"Фестиваль в Дубае проходит впервые, у нас сейчас переговоры с Израилем, Турцией, Майами (США). У нас также давно идут переговоры с Казахстаном, недавно - с Узбекистаном, это процесс непростой, когда привозишь сотню артистов, это ответственность, я к этому отношусь обстоятельно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в идеале хотелось бы, чтобы в нем принимали участие больше зарубежных гостей.

Напомним, что в Баку 25, 26, 27 и 28 июля 2019 года пройдет четвертый по счету Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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