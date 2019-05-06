Чингиз Мустафаев приехал в Израиль и готовится к "Евровидению 2019" (ВИДЕО)

6 мая 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев прилетел в Тель-Авиве (Израиль), где совсем скоро пройдет конкурс, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу музыканта в Instagram.

В ближайшее время пройдут репетиции участников "Евровидении-2019". Напомним, что сцену с Чингизом Мустафаевым разделят пять бэк-вокалистов.

"Мы подготовили великолепный, зрелищный сценический номер. Мне кажется, что на "Евровидении" такого еще не было. Взволнован и тем, что в конце конкурсной песни я исполню мугам", - сказал ранее исполнитель в интервью турецкому информагентству İHA.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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