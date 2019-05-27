Азербайджанский певец лидирует в турецких соцсетях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Новая песня азербайджанского певца, лауреат международных премий Эмина Эминзаде Treasure Me ("Дорожи мною") заняла третье место в "Dünya gündemleri" турецкого сегмента соцсети Twitter и первое в "Türkiye gündemleri" - в İnstagram , сообщил Trend Life исполнитель.

Это большой успех для любого исполнителя, отметил Эмин, который также является автором слов и музыки композиции. С начала года Эмин живет и работает в Турции.

Композиция повествует не только об искренних беседах влюбленных, кроме того, это танцевальный трек, вдохновленный блистательной поп-музыкой 80-х и современным ритм-н-блюзом. Композиция - о желании влюблённых быть любимыми и желанными друг другу, отметил певец. В начале 2019 года был снят клип. Спродюсирован и смикширован проект Джозефом Дженетти, NMTC сделал мастеринг трека. Режиссер - Габиль Гулиев, оператор - Орхан Аббасов. В клипе снялась модель Диана Катова. По сюжету, герой погружается в виртуальный мир и встречает там свою возлюбленную.

(Автор: Вугар Иманов)

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