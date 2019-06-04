Ильгар Хаял выступит на одной сцене с российскими звездами

4 июня 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку состоится выступление популярного азербайджанского певца, бывшего солиста группы "Кярван" Ильгара Хаяла, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Звезда участника легендарной группы "Кярван" Ильгара Хаяла не погасла после распада прославленного коллектива. На эстраде он один из ярких певцов, а в жизни все такой же простой и обаятельный, как и много лет назад. Именно в этом году на фестивале "ЖАРА" вы вновь можете насладиться прекрасным исполнением нашего дорогого и очень всеми любимого артиста Ильгара Хаяла", - говорится в сообщении.

Отметим, что в рамках фестиваля, наряду с российскими звездами, своими выступлениями публику порадуют народные артистки Азербайджана Бриллиант Дадашева, Айгюн Кязымова и Зульфия Ханбабаева.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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