Выступление азербайджанской певицы произвело фурор в Казахстане (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, финалистка вокального проекта Səs Azərbaycan (The Voice of Azerbaijan) Самира Эфенди представила страну на Международном музыкальном фестивале Star of Asia, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Музыкальный фестиваль Star of Asia – это ежегодное, международное событие года, которое собирает на Высокогорном катке "Медеу" (Алматы/Казахстан) более 20 000 зрителей.

На одной сцене выступили популярные артисты из Южной Кореи, США, Грузии, Японии, Азербайджана, Индии, Турции, Узбекистана и многих других стран.

Среди звездных участников мероприятия - российский рэпер МОТ, молдавский певец и композитор Дан Балан, узбекская и российская певица Согдиана.

На фестивале Самира Эфенди исполнила песню "Tocame". Вместе с ней сцену разделили 10 танцовщиц группы "Ballet baqyt girls". Выступление азербайджанской певицы произвело фурор.

В рамках мероприятия Самира Эфенди также прошлась по красной ковровой дорожке и ответила на вопросы ведущих фестиваля.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан на фестивале Star of Asia представляла участница "Евровидения 2014" Диляра Кязымова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.