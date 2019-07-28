Поколение Z на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019" – кумиры современной молодежи (ФОТО)

28 июля 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря прошел четвертый заключительный день Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

Этот день был посвящен поколению Z - термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся с 1995-2012 года. Пока невозможно сформировать окончательный портрет поколения, но отдельные характерные черты уже отчетливо видны. Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Кумиры поколения - лидеры мнений в социальных сетях, грань между реальной и виртуальной жизнью окончательно стерта, к традиционной рекламе они практически невосприимчивы, но все еще жаждут покупать.

На открытии вечера звезды традиционно прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, и журналистов.

В концертной программе принимают участие Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Лобода, Джиган, Мари Краймбрери, Molly, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Сygo, Rauf & Faik, Зомб, Нюша, Слава, Любовь Успенская, Rasa, Эльвин Грей, Эллаи, Aйсель Мамедова, MOT, Назима, Ternovoy, Asammuell, Бабек Мамедрзаев, Сямра Рагимли, Дони, Fika, Исайя, Евгения Майер, Serebro, Tereza, Вельвет, Клава Кока, MBand, Миша Марвин, Юлия Ковальчук, Jony, Elman, Andro, Natan, Gemini, Alessandro Safina, Джиган, Cosmos Girls, Анна Седокова, Тимур Родригез, сольный концерт Timati.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых», а завершился фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати.

Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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