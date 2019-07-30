Как Настя Каменских сдала в Баку экзамен (ФОТО)

30 июля 2019 01:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Участница Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" украинская поп- и R’n’B-певица, актриса и ведущая Настя Каменских, также известная как NK, поделилась с Trend Life впечатлениями о фестивале.

«В фестивале принимала в третий раз – один раз былав дуэте с Потапом, а два раза - сольное выступление как NK. Я безумно счастлива за приглашение, потому что в Баку всегда очень классный и теплый прием, организация, атмосфера, окружающие тебя люди и зрители. Фестиваль важен не только для зрителей, но и для самих артистов – возможность показать свое творчество и наряды, и даже как похудел (смеется). «ЖАРА» - это экзамен для каждого артиста. И еще, есть возможность встретиться с друзьями и коллегами, пообщаться, узнать новости, потому что очень редко видимся из-за постоянных гастролей. Долгих лет этому замечательному празднику музыки и дружбы», - сказала Настя Каменских.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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