Цвет настроения - Филипп Киркоров привезет в Баку новое шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров в конце октября представит в столице Азербайджана новую шоу-программу "Цвет настроения", об этообщает Trend Life со ссылкой на страницк певца в Instagram.

"Находясь сейчас в солнечном Бодруме, очень хочется ещё раз вспомнить только что отгремевший фестиваль "ЖАРА" и поблагодарить ещё раз за гостеприимство Баку и всех бакинцев в лице Эмина Агаларова, за этот невероятный праздник музыки, души и тела от всей нашей семьи, и особенно от самых младших Киркоровых - Аллы-Виктории и Мартина, которые впервые вступили на землю Азербайджана, и дай Бог не последний! Мы уже скучаем! И до встречи 30-31 октября, Баку на премьере моего нового шоу "Цвет настроения"", - написал у себя на странице артист.

Филипп Киркоров также поделился в Instagram фотографиями, снятыми в ходе прогулки по Баку.

Напомним, что в декабре 2016 года на сцене Baku Crystall Hall было представлено грандиозного шоу Филиппа Киркорова под названием "Я".

(Автор: Джани Бабаева)

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