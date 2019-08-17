Bahh Tee анонсировал выход нового альбома

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) анонсировал выход нового альбома, сообщает Trend Life.

"Меня переполняют эмоции, я радуюсь, как ребенок. Могу точно сказать, что это теперь моя любимая работа, причем, я не из тех людей, которые больше всего любят свои последние песни", - написал в Instagram Бахтияр Алиев.

Исполнитель также выразил признательность людям, с которыми вместе создавал этот альбом.

"Спасибо, что терпели меня все эти месяцы и поверили в мою авантюру. А поверили они вот чему: начиная сочинять этот альбом, я сказал им, что хочу записать альбом, не оглядываясь на тренды и веяния. Альбом вряд ли займет какие-то ощутимые позиции в топ-чартах, но станет моим отражением - тем, чем я живу и дышу в данный период времени. Пусть он будет звучать не модно, но будет нравиться тем, кто его придумал. Пусть он будет излишне эмоциональным, личным, но настоящим. Я хотел, чтобы окружающие меня артисты, которые уважают меня, посмотрели и поняли, что можно писать ту музыку, которую хочешь, а не ту, которую ждут, или ту, которую "надо". Помню, как сказал: "Если хотя бы один из наших ребят, услышав этот альбом, запишет одну песню без оглядки на что-либо, значит, задача выполнена"", - подчеркивает Бахтияр Алиев.

Исполнитель отметил, что альбом выйдет четвертого октября, но уже в начале сентября слушателей ждет первый сингл.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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