Азербайджанский певец претендует на турецкий "Оскар"

24 сентября 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде номинирован на престижную турецкую премию Altın Kelebek ("Золотая бабочка"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Эминзаде номинирован на премию, считающуюся турецким "Оскаром", в категории "Самая яркая звезда Азербайджана".

Как отметил исполнитель, он безумно рад, что его давняя мечта может осуществиться, но для этого, по признанию Эминзаде, ему необходима поддержка соотечественников.

Отдать свой голос за Эмина Эминзаде можно, пройдя регистрацию на сайте проекта https://www.pantenealtinkelebekodulleri.com/OyVer, и перейдя затем к 39-й номинации.

Первый тур голосования проходит с 20 сентября по 5 октября. Финал проекта состоится в декабре текущего года.

Напомним, что в 2018 году премия Altın Kelebek была присуждена народной артистке Азербайджана Айгюн Кязымовой. Эта награда является одной из самых значимых в Турции в сфере телевидения и музыкального искусства.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему также посчастливилось выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Итальянский исполнитель после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Эмину Эминзаде удалось получить стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего он отправился в Техас. Затем Эминзаде поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева)

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