Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)

25 октября 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Тель-Авиве с большим успехом прошел концерт народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, сообщила Trend Life директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман.

Это был первый концерт артиста на Святой земле, а потому, по словам самого Эмина, он очень волновался и обращаясь к залу сравнил своё выступление с первым свиданием, от которого обычно зависит, как сложатся дальнейшие отношения. Далее, Эмин обещал, что он и его музыканты сделает всё, чтобы отблагодарить весь двух с половиной тысячный зал за доверие. И он это сделал!

С первых же минут Эмин своей неуёмной энергией, бесконечным обаянием, высокой сценической и исполнительской культурой вызвал яркие эмоции зрителей, активно поддерживая исполнителя и творческий коллектив. А Эмин был по-королевски благороден, не оставив без ответа ни одну просьбу сделать фото, пожать руку или оставить автограф. А когда Эмин Агаларов исполнил песню незабвенного Муслима Магомаева "Синяя вечность" зрители не смогли сдержать слез.

"Так получилась полная идиллия, которая возможна при абсолютном взаимопонимании, выливающемся в обоюдную любовь. И, как результат, один единственный в этот вечер человек – певец и композитор Эмин Агаларов – искупался в любви израильтян, которые приехали из самых разных уголков страны, чтобы выразить свой восторг необыкновенным музыкальным и артистическим талантом молодого певца, бакинца, отца четырёх детей и просто обаятельного человека – Эмина Агаларова. Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" сделала всё возможное, чтобы поддержать Эмина Агаларова в Израиле и будет в дальнейшем прилагать все усилия для популяризации своих земляков на Святой земле. От имени выходцев из Азербайджана и всех тех, кто был на концерте Эмина в Тель-Авиве выражаем благодарность Израильской ассоциации культуры и искусства и её руководителю Ольге Загорской, информационного спонсора мероприятия - фирму "Шаарей тарбут" во главе с Ильёй Левиным, а также ТВ канал24 и его руководителя Саадат Шукурову за информационную поддержку этого концерта", - сказала Егяна Сальман.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
  • Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
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