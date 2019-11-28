"Немой сон" Оксаны Расуловой и Шахрияра Абилова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель Азер Гасанов записал саундтрек к сериалу "Lal yuxu" ("Немой сон") и представил видеоклип, сообщает Trend Life. Проект подготовлен "OksiMedia production".

Автором слов и музыки композиции "Lal yuxu" является Севиндж Агасиева, аранжировка – Эльвин Мусаев. Режиссером видеоролика выступил Кянан Мусаев, оператор – Руфат Шабанов.

Отметим, что сериал "Lal yuxu" транслируется в эфире Xəzər TV. В главных ролях заняты Оксана Расулова (Айлин), Шахрияр Абилов (Амир), Видади Гасанов (Фуад), Туркай Джафарли (Айхан), Тарана Алиева (Нилюфер) и другие.

Автором сценария является Кямаля Гасымова, автор идеи - Оксана Расулова, режиссер-постановщик – Ханлар Агаев.

(Автор: Джани Бабаева )

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