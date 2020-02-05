День спонтанного проявления доброты Ильгара Мурадова

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдет сольный народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова. Как стало известно Trend Life, к ранее объявленному дню 16 февраля, учитывая большой интерес, прибавился еще один – 17 февраля. Начало в 20.00.

Причем, второй концертный день будет посвящен Дню спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля. Этот день - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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