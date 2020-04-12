Тарана Махмудова выступила как в римской Сикстинской капелле (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома", #EvdəQalEvdəYarat) Министерства культуры Азербайджана популярная исполнительница Тарана Махмудова провела в соцсети акапелла джаз-концерт, сообщает Trend Life. Выступление состоялось в прямом эфире на странице moonbluejazzclub.

А капелла, или акапелла (итал. a cappella, как в капелле) - пение без инструментального сопровождения. Термин появился в конце XVII века, его обычно связывают с практикой папского богослужения в римской Сикстинской капелле. В широком смысле пением акапелла называют любую вокальную музыку (солист, вокальный ансамбль, хор и комбинации вокальных составов) без инструментального сопровождения.

"Акапелла - неоценимый инструментарий в руках артиста, будь то подающий надежды или добившийся признания музыкант. Вокал обладает силой, способной превратить даже довольно унылую фонограмму в гимн благодаря магии узнаваемости мелодии - люди любят подпевать песне, которая им нравится", - отметила Тарана Махмудова и призвала всех оставаться дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, строго следовать рекомендациям правительства и ВОЗ.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)