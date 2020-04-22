Освежающая музыка из Москвы в Баку. Карантин творчеству – не помеха (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Нури Серинлендириджи (Нури Вугар Рашидоглу), который находится в Москве в социальной самоизоляции вместе со своими творческими коллективами подготовил два музыкальных ролика, сообщает Trend Life.

Со своим московским коллективом Mainstream он записал композицию "Тень", а с инструментальным ансамблем Nuri – Sənə görə. Каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем все записи были смонтированы в один видеоролик. Певец призывал всех оставаться дома и следовать рекомендациям правительства и ВОЗ для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, общее число заболевших в России составило 57 999 человек. Количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом возросло до 513.

Нури Серинлендириджи (Нури Вугар Рашидоглу) родился в городе Джульфа Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Серинлендириджи – псевдоним, который означает "освежающий". Яркий самобытный талант и любовь к музыке проявились у Нури еще в раннем детстве. Он получил музыкальное образование (пианист, гармонист) в Азербайджане и Турции. Начинал он свою карьеру как пианист, затем решил всерьез заняться вокалом. Выпустил несколько альбомов, неоднократно выступал с концертами в России и Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)