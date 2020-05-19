Поклонники HammAli & Navai смогут бесплатно насладиться их концертом

БАКУ/Trend Life/ - С 20 мая концерт популярных в России рэперов азербайджанского происхождения — участников дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) будет представлен в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает Trend Life со ссылкой на онлайн-кинотеатр.

"20 мая в 19.00 (прим. – по московскому времени ) смотрите запись концерта HammAli & Navai, прошедшего в Москве. Обладатели платинового альбома и трёх платиновых синглов исполнили свои хиты "Девочка-война", "Хочешь, я к тебе приеду", "Прятки", "Ноты" и, конечно, "Пустите меня на танцпол". Также вы услышите композиции "Эгоист", "Жить, не думая о тебе" и "Мне всё Монро", записанную совместно с Егором Кридом", - отмечено на сайте онлайн-кинотеатра.

Запись концерта доступна на всех устройствах бесплатно для зарегистрированных пользователей, а также в рамках подписки оптимум премиум.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)